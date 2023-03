CARIACICA | Prefeito assina convênio de cooperação técnica com a EDP e Cesan

O prefeito Euclério Sampaio assinou, na manhã de quinta-feira (2), um convênio de cooperação técnica com as concessionárias EDP e Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) para prestação de serviços à comunidade de Cariacica-Sede. A assinatura do termo aconteceu no Centro Cultural Eduartino Silva, em Cariacica-Sede, na Secretaria de Agricultura e Pesca.

A partir da assinatura do convênio, um totem com diversos serviços da EDP e um ponto de atendimento da Cesan foram instalados no Centro Cultural. No local, será possível solicitar emissão de segunda via de boletos; efetuar pagamentos via Pix; buscar orientações sobre tarifa social; consultar histórico de consumo; solicitação de religação; e demais serviços disponíveis no site oficial das concessionárias.

Parceria

O prefeito Euclério Sampaio disse que a parceria com a EDP e Cesan visa proporcionar mais canais de atendimento à população, nos quais ela consiga acesso aos serviços de forma cômoda e ágil. “Esse serviço faz parte do conjunto de melhorias prometidas pela gestão no trabalho de revitalização da região. O convênio vai auxiliar a comunidade nos serviços essenciais”, destaca o prefeito.

O ponto de atendimento das concessionárias também será um canal para os moradores da região rural, localizada próxima ao local. “É um momento de comemoração não só para os moradores da região de Cariacica-Sede, mas principalmente para os produtores da nossa Zona Rural. É a prefeitura proporcionando mais dignidade ao homem do campo por meio desses convênios que hoje celebramos. Estamos muito gratos à Cesan e à EDP por esta parceria”, pontuou o secretário de Agricultura e Pesca Nilson Teixeira.

Já a secretária de Assistência Social, Danyelle Lirio, destaca que esse novo ponto de atendimento instalado no Centro Cultural, local que semanalmente são oferecidos diversos serviços da Assistência Social, será importante para orientar sobre as tarifas sociais.

O gestor da área comercial da Cesan, Ozeias Gomes Fontana, disse que a concessionária está à disposição do bairro e da gestão no trabalho de revitalização. “Para a Cesan é muito importante firmar parcerias como essa, que buscam o bem-estar da população”, disse.

Já o gestor executivo da área de relacionamento com o cliente da EDP, Adilson Herzog, acrescenta que ações como essa proporcionam proximidade com a população que utiliza o serviço da concessionária. “Esse canal será mais uma forma da concessionária facilitar o acesso aos serviços da EDP. Agradecemos ao prefeito pelo empenho nessa parceria”, pontuou.

