CARIACICA | Republicanos declara apoio à reeleição do prefeito Euclério Sampaio

today17 de abril de 2023 remove_red_eye46

Na manhã desta segunda-feira, 17, a cúpula do partido Republicanos se reuniu no gabinete do deputado federal Messias Donato, em Cariacica, para firmar compromisso com a administração do prefeito Euclério Sampaio.

Também participaram do encontro o presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, e o deputado federal Amaro Neto.

“Euclério tem feito uma extraordinária gestão, levando desenvolvimento social e econômico a toda população. Se decidir ser candidato à reeleição estaremos com ele”, afirmou Erick Musso.

Nas redes sociais, o deputado federal Messias Donato disse: “entendo que a administração de Euclério em Cariacica tem realizado um trabalho eficiente e de muitas entregas e a sua comunidade é importante para o desenvolvimento da cidade. Ele agora é referência de um dos melhores prefeitos do Brasil”.

O Republicanos é o primeiro partido a declarar publicamente apoio ao projeto de Euclério, caso decida ser candidato a reeleição no próximo pleito.