CARIACICA | Secretaria de Saúde oferece orientação domiciliar para mães que amamentam

17 de março de 2023

E só chegar à casa do casal Mayza e Carlos Biondi para ver que a alegria está tomando conta da família depois da chegada do filho Yan, nascido no final do mês de fevereiro. O bebê dorme tranquilamente depois de ser bem alimentado com o leite da mamãe.

A chegada do neném foi muito comemorada pela família, e ele é um recém-nascido bem tranquilo. Mas a contadora Maysa precisou de uma ajuda extra e orientações para conseguir amamentar o filho.

E ela conseguiu esse apoio com o trabalho de incentivo ao aleitamento materno da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itapemirim. A UBS possui uma equipe de Estratégia da Saúde da Família (ESF) e recebeu a oficina da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde.

Orientação

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) possui 30 UBS e em todas elas há equipes capacitadas para orientar as mães quanto à amamentação. Todos os profissionais das equipes de Atenção Básica à Saúde estão capacitados para orientar sobre o aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido.

Maysa conta que teve dúvidas logo após o parto de Yan, mas pediu ajuda à agente comunitária de saúde Eidinaura Souza Vieira Viana, que trabalha na região onde ela mora, que acionou toda a equipe. “Agora já está tudo correndo bem, e o Yan até engordou”, diz a mamãe, orgulhosa.

A agente de saúde Eidinaura detalha que faz visitas nas residências dos moradores, recebe pedidos de orientação e também faz a busca ativa de puérperas (mulheres que tiveram seus bebês há até 45 dias) que estejam precisando receber ajuda.

As equipes, então, fazem a orientação, tanto na própria UBS quanto na casa da moradora. As mães aprendem a como posicionar o bebê na mama, recebem dicas de ingestão de água, de alimentação e autocuidado, além de informações sobre a vacinação e teste do pezinho.

Cuidados desde antes do parto

De forma geral, nas UBS o atendimento às mulheres acontece bem antes do momento da amamentação. A nutricionista Mirian Ramalho Possato, que é tutora da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil no município e atua na UBS de Itapemirim, explica que as pacientes passam por consultas pré-natais. “Elas recebem orientações gerais e participam de ações educativas e são informadas sobre o aleitamento materno e a introdução alimentar adequada e saudável durante este período”, diz Mirian.

fotos Claudio Postay