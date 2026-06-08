Carla Diaz relembra sua primeira comédia romântica com “Rodeio Rock”, na Tela Quente

today8 de junho de 2026 remove_red_eye83

Protagonizado pela atriz e por Lucas Lucco, o filme será exibido nesta segunda-feira (8) e mistura romance, humor e música sertaneja

Os fãs de Carla Diaz terão a oportunidade de rever um marco especial na trajetória da atriz nesta segunda-feira (8), na TV Globo, que exibe o filme “Rodeio Rock”, comédia romântica brasileira, na Tela Quente. Lançado nos cinemas em 2023, o longa marcou a estreia de Carla como protagonista de uma comédia romântica, gênero que até então ela ainda não havia explorado à frente de uma produção.

“Queria muito fazer uma comédia romântica. É um gênero que eu consumo muito e adoro. Foi muito bom mergulhar nessa história solar”, entrega Carla.

Na trama, dirigida por Marcelo Antunez, um roqueiro irreverente descobre ser sósia do maior cantor sertanejo do país e vê sua vida mudar completamente ao ser convidado para assumir o lugar do astro após ele entrar em coma. Em meio à fama repentina, confusões e reviravoltas, surge também uma história de amor que movimenta a narrativa.

Ao lado de Lucas Lucco, Carla vive Luli, uma jovem produtora musical, que ajuda a conduzir uma trama leve, divertida e recheada de música. “O filme tem romance, perrengue, cenas hilárias e muita música!”, destacou a atriz ao comentar o projeto.

A produção conquistou o público ao unir o universo sertanejo, o humor e o romance, além da química entre os protagonistas. Para Carla, o trabalho representou uma oportunidade de mostrar novas facetas como intérprete após anos de atuação em novelas, séries e filmes de diferentes gêneros.

A exibição acontece em um momento especial da carreira da atriz, que se prepara para estrear no próximo dia 16 a novela vertical “Então é Amor?”, produção original do Globoplay, na qual interpreta Liz, uma mulher manipuladora e obsessiva capaz de tudo para alcançar seus objetivos. A nova personagem ainda marca mais um desafio para Carla, que além de assumir sua primeira grande vilã em novelas, aparecerá em cena utilizando uma cadeira de rodas, característica inédita em sua trajetória profissional. “A Liz é intensa, cheia de camadas e muito diferente de tudo o que já fiz”, falou.

Além da expectativa pela personagem, Carla também chamou atenção pela mudança de visual para o novo trabalho. A atriz retornou ao cabelo loiro especialmente para viver a vilã e reafirmou sua versatilidade. “Eu gosto de transitar entre diferentes linguagens porque cada uma me desafia”, afirmou recentemente.