Carnapari 2026: confira a programação completa no Centro e bairros de Guarapari

today6 de fevereiro de 2026 remove_red_eye103

Guarapari se prepara para viver mais uma edição histórica do seu Carnaval. O Carnapari 2026 chega com a proposta de ampliar números, visibilidade e impacto econômico registrados nos últimos anos, consolidando o município como um dos principais destinos carnavalescos do Espírito Santo.

Realizado pela Prefeitura de Guarapari, o Carnapari reúne cultura, turismo, entretenimento e desenvolvimento econômico, com programação distribuída em diferentes regiões da cidade — do Centro aos bairros do norte e do sul do município.

Na edição de 2025, Guarapari recebeu cerca de 600 mil visitantes e registrou aproximadamente R$ 20 milhões movimentados apenas no setor hoteleiro, além de aquecimento significativo em bares, restaurantes, quiosques, transporte, comércio e serviços. O resultado fortaleceu o posicionamento do município no calendário turístico estadual e elevou a expectativa para 2026.

A proposta deste ano é manter e fortalecer o modelo que tem dado certo: blocos de rua em diversos bairros, desfiles de escolas de samba na Avenida Joaquim da Silva Lima, programação para todas as idades, ações voltadas ao público familiar e uma ambientação temática que transforma Guarapari em um grande cenário carnavalesco.

Além do circuito central, o Carnapari 2026 amplia a programação comunitária com blocos de bairros em locais como Santa Mônica, Setiba, Perocão, Meaípe, Praia do Morro, Buenos Aires, Recanto da Sereia, Aeroporto e Kubitschek, entre outros, descentralizando a festa e fortalecendo o comércio local em diferentes regiões do município.

Mais do que um evento, o Carnapari se consolida como estratégia de posicionamento turístico, promovendo fluxo de visitantes, geração de empregos temporários, aumento da taxa de ocupação hoteleira e maior visibilidade para Guarapari no cenário estadual.

“O Carnapari hoje não é apenas um Carnaval: é uma ferramenta de fortalecimento do turismo e da economia local. Nosso objetivo é fazer de Guarapari uma referência permanente no calendário de grandes eventos do Espírito Santo”, destaca a gestão municipal.

Assim como na edição anterior, a Prefeitura reforçará a estrutura de segurança e organização do evento, com serviços de apoio às famílias, atendimento de saúde, ordenamento urbano e logística para receber moradores e turistas com conforto e tranquilidade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

CARNAPARI 2026 – PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Avenida Joaquim da Silva Lima

SÁBADO (14)

Bloco Vai na Fé – 18h

Bloco Misses – 19h

Bloco Beleza Negra – 20h

Bloco Central – 21h

Bloco Olaria 2000 – 22h

Bloco Sururu – 23h

Bloco Papadefus – 00h

DOMINGO (15)

Bloco Papinha – 16h

Bloco Cachorra Doida – 19h

Bloco Rama – 20h

Bloco Turma do Funil – 21h

Bloco Amigos da Fonte – 22h

Acadêmicos JK – 23h

Juventude Muquiçaba – 00h30

SEGUNDA-FEIRA (16)

Bloco Vai na Fé – 18h

Bloco Unidos de Guarapari – 19h

Bloco Turma do Funil – 20h

Bloco Olaria 2000 – 21h

Bloco Cachorra Doida – 22h

Olaria Olariô – 23h

Guarapari Imperial – 00h30

TERÇA-FEIRA (17)

Bloco Papinha – 16h

Bloco Unidos de Guarapari – 18h

Bloco Misses – 19h

Bloco Central – 20h

Bloco Rama – 21h

Bloco Amigos da Fonte – 22h

Bloco Sururu – 23h

Bloco Papadefus – 00h

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS DE BAIRROS

SEXTA-FEIRA (13)

Bloco Pantumia

Local: Portal Clube

Horário: 18h às 22h

SÁBADO (14)

Bloco Caranguejo Valente

Local: Santa Mônica

Horário: 17h às 22h

Bloco Peranhacanga

Local: Perocão

Horário: 16h às 22h

Bloco das Montanhas

Local: Buenos Aires

Horário: 16h às 22h

Bloco Amigos do Candinho

Local: Meaípe

Horário: 18h às 21h

Bloco Aerobloco

Local: Aeroporto

Horário: 17h às 22h

Bloco Pé de Cana

Local: Kubitschek

Horário: 17h às 22h

Bloco Amigos da Enseada

Local: Perocão

Horário: 18h30 às 21h30

Bloco MEX

Local: Praia do Morro

Horário: 18h às 21h

Bloco Tô Duro

Local: Adalberto Simões Nader

Horário: 16h às 22h

Bloco D’Ule

Local: Recanto da Sereia

Horário: 15h às 21h

Bloco Pantumia

Local: Portal Clube

Horário: 18h às 22h

DOMINGO (15)

Bloco Pirata

Local: Santa Mônica (trajeto a definir)

Horário: 16h às 21h

Bloco Cuzcuz

Local: Setiba

Horário: 15h às 20h

Bloco Concentra Mas Não Sai

Local: Praia do Morro

Horário: 20h às 21h30

Bloco Peranhacanga

Local: Perocão

Horário: 16h às 22h

Bloco Piranhas

Local: Perocão

Horário: 16h às 22h

Bloco Unidos do Cabo Sujo

Local: Santa Mônica

Horário: 16h às 20h

Bloco MEX

Local: Praia do Morro

Horário: 18h às 21h

Bloco dos Peninhas

Local: Centro

Horário: 17h às 19h

Bloco D’Ule

Local: Recanto da Sereia

Horário: 15h às 21h

Bloco Amigos do Candinho

Local: Meaípe

Horário: 18h às 21h

SEGUNDA-FEIRA (16)

Bloco Pirata

Local: Santa Mônica (trajeto a definir)

Horário: 16h às 21h

Bloco BloCongo

Local: Praia do Morro – Paris

Horário: 18h às 21h

Bloco Amigos do Candinho

Local: Meaípe

Horário: 18h às 21h

Bloco Amigos da Enseada

Local: Perocão

Horário: 18h30 às 21h30

Bloco MEX

Local: Praia do Morro

Horário: 18h às 21h

Bloco Shortin e do Vistidin

Local: Village da Praia (Acampamento dos Adventistas)

Horário: 17h às 22h

Bloco D’Ule

Local: Recanto da Sereia

Horário: 15h às 21h

Bloco Caranguejo Valente

Local: Santa Mônica

Horário: 17h às 22h

Bloco Peranhacanga

Local: Perocão

Horário: 16h às 22h

TERÇA-FEIRA (17)

Bloco Pirata

Local: Santa Mônica

Horário: 16h às 21h

Bloco Xapuri

Local: Setiba

Horário: 15h às 18h

Bloco dos Peninhas

Local: Centro

Horário: 17h às 19h

Bloco Amigos do Candinho

Local: Meaípe

Horário: 18h às 21h

Bloco D’Ule

Local: Recanto da Sereia

Horário: 15h às 21h

Bloco Peranhacanga

Local: Perocão

Horário: 16h às 22h

ATRAÇÕES ESPECIAIS

Trio Elétrico – Praia do Morro

Local: em frente à Imobiliária Peixoto

SÁBADO (14)

Banda MC6

Concentração: 16h

SEGUNDA-FEIRA (16)

Bloco Papadefus e convidados

Concentração: 16h

Palco Praia do Morro – 21/02

Arte Popular – 22h30