Carnapari 2026: confira a programação completa no Centro e bairros de Guarapari
Guarapari se prepara para viver mais uma edição histórica do seu Carnaval. O Carnapari 2026 chega com a proposta de ampliar números, visibilidade e impacto econômico registrados nos últimos anos, consolidando o município como um dos principais destinos carnavalescos do Espírito Santo.
Realizado pela Prefeitura de Guarapari, o Carnapari reúne cultura, turismo, entretenimento e desenvolvimento econômico, com programação distribuída em diferentes regiões da cidade — do Centro aos bairros do norte e do sul do município.
Na edição de 2025, Guarapari recebeu cerca de 600 mil visitantes e registrou aproximadamente R$ 20 milhões movimentados apenas no setor hoteleiro, além de aquecimento significativo em bares, restaurantes, quiosques, transporte, comércio e serviços. O resultado fortaleceu o posicionamento do município no calendário turístico estadual e elevou a expectativa para 2026.
A proposta deste ano é manter e fortalecer o modelo que tem dado certo: blocos de rua em diversos bairros, desfiles de escolas de samba na Avenida Joaquim da Silva Lima, programação para todas as idades, ações voltadas ao público familiar e uma ambientação temática que transforma Guarapari em um grande cenário carnavalesco.
Além do circuito central, o Carnapari 2026 amplia a programação comunitária com blocos de bairros em locais como Santa Mônica, Setiba, Perocão, Meaípe, Praia do Morro, Buenos Aires, Recanto da Sereia, Aeroporto e Kubitschek, entre outros, descentralizando a festa e fortalecendo o comércio local em diferentes regiões do município.
Mais do que um evento, o Carnapari se consolida como estratégia de posicionamento turístico, promovendo fluxo de visitantes, geração de empregos temporários, aumento da taxa de ocupação hoteleira e maior visibilidade para Guarapari no cenário estadual.
“O Carnapari hoje não é apenas um Carnaval: é uma ferramenta de fortalecimento do turismo e da economia local. Nosso objetivo é fazer de Guarapari uma referência permanente no calendário de grandes eventos do Espírito Santo”, destaca a gestão municipal.
Assim como na edição anterior, a Prefeitura reforçará a estrutura de segurança e organização do evento, com serviços de apoio às famílias, atendimento de saúde, ordenamento urbano e logística para receber moradores e turistas com conforto e tranquilidade.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
CARNAPARI 2026 – PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Avenida Joaquim da Silva Lima
SÁBADO (14)
Bloco Vai na Fé – 18h
Bloco Misses – 19h
Bloco Beleza Negra – 20h
Bloco Central – 21h
Bloco Olaria 2000 – 22h
Bloco Sururu – 23h
Bloco Papadefus – 00h
DOMINGO (15)
Bloco Papinha – 16h
Bloco Cachorra Doida – 19h
Bloco Rama – 20h
Bloco Turma do Funil – 21h
Bloco Amigos da Fonte – 22h
Acadêmicos JK – 23h
Juventude Muquiçaba – 00h30
SEGUNDA-FEIRA (16)
Bloco Vai na Fé – 18h
Bloco Unidos de Guarapari – 19h
Bloco Turma do Funil – 20h
Bloco Olaria 2000 – 21h
Bloco Cachorra Doida – 22h
Olaria Olariô – 23h
Guarapari Imperial – 00h30
TERÇA-FEIRA (17)
Bloco Papinha – 16h
Bloco Unidos de Guarapari – 18h
Bloco Misses – 19h
Bloco Central – 20h
Bloco Rama – 21h
Bloco Amigos da Fonte – 22h
Bloco Sururu – 23h
Bloco Papadefus – 00h
PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS DE BAIRROS
SEXTA-FEIRA (13)
Bloco Pantumia
Local: Portal Clube
Horário: 18h às 22h
SÁBADO (14)
Bloco Caranguejo Valente
Local: Santa Mônica
Horário: 17h às 22h
Bloco Peranhacanga
Local: Perocão
Horário: 16h às 22h
Bloco das Montanhas
Local: Buenos Aires
Horário: 16h às 22h
Bloco Amigos do Candinho
Local: Meaípe
Horário: 18h às 21h
Bloco Aerobloco
Local: Aeroporto
Horário: 17h às 22h
Bloco Pé de Cana
Local: Kubitschek
Horário: 17h às 22h
Bloco Amigos da Enseada
Local: Perocão
Horário: 18h30 às 21h30
Bloco MEX
Local: Praia do Morro
Horário: 18h às 21h
Bloco Tô Duro
Local: Adalberto Simões Nader
Horário: 16h às 22h
Bloco D’Ule
Local: Recanto da Sereia
Horário: 15h às 21h
Bloco Pantumia
Local: Portal Clube
Horário: 18h às 22h
DOMINGO (15)
Bloco Pirata
Local: Santa Mônica (trajeto a definir)
Horário: 16h às 21h
Bloco Cuzcuz
Local: Setiba
Horário: 15h às 20h
Bloco Concentra Mas Não Sai
Local: Praia do Morro
Horário: 20h às 21h30
Bloco Peranhacanga
Local: Perocão
Horário: 16h às 22h
Bloco Piranhas
Local: Perocão
Horário: 16h às 22h
Bloco Unidos do Cabo Sujo
Local: Santa Mônica
Horário: 16h às 20h
Bloco MEX
Local: Praia do Morro
Horário: 18h às 21h
Bloco dos Peninhas
Local: Centro
Horário: 17h às 19h
Bloco D’Ule
Local: Recanto da Sereia
Horário: 15h às 21h
Bloco Amigos do Candinho
Local: Meaípe
Horário: 18h às 21h
SEGUNDA-FEIRA (16)
Bloco Pirata
Local: Santa Mônica (trajeto a definir)
Horário: 16h às 21h
Bloco BloCongo
Local: Praia do Morro – Paris
Horário: 18h às 21h
Bloco Amigos do Candinho
Local: Meaípe
Horário: 18h às 21h
Bloco Amigos da Enseada
Local: Perocão
Horário: 18h30 às 21h30
Bloco MEX
Local: Praia do Morro
Horário: 18h às 21h
Bloco Shortin e do Vistidin
Local: Village da Praia (Acampamento dos Adventistas)
Horário: 17h às 22h
Bloco D’Ule
Local: Recanto da Sereia
Horário: 15h às 21h
Bloco Caranguejo Valente
Local: Santa Mônica
Horário: 17h às 22h
Bloco Peranhacanga
Local: Perocão
Horário: 16h às 22h
TERÇA-FEIRA (17)
Bloco Pirata
Local: Santa Mônica
Horário: 16h às 21h
Bloco Xapuri
Local: Setiba
Horário: 15h às 18h
Bloco dos Peninhas
Local: Centro
Horário: 17h às 19h
Bloco Amigos do Candinho
Local: Meaípe
Horário: 18h às 21h
Bloco D’Ule
Local: Recanto da Sereia
Horário: 15h às 21h
Bloco Peranhacanga
Local: Perocão
Horário: 16h às 22h
ATRAÇÕES ESPECIAIS
Trio Elétrico – Praia do Morro
Local: em frente à Imobiliária Peixoto
SÁBADO (14)
Banda MC6
Concentração: 16h
SEGUNDA-FEIRA (16)
Bloco Papadefus e convidados
Concentração: 16h
Palco Praia do Morro – 21/02
Arte Popular – 22h30