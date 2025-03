Carnapari consolida Guarapari como um dos maiores destinos de Carnaval no ES

O Carnapari 2025 chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira (5) com chave de ouro, reunindo uma multidão na Avenida Joaquim da Silva Lima, que permaneceu lotada até os últimos momentos da festa. Segundo balanço do prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o carnaval deste ano superou as expectativas e consolidou ainda mais a cidade como um dos principais destinos carnavalescos do Espírito Santo.

Segundo Borges, Guarapari recebeu aproximadamente 600 mil visitantes durante o carnaval, gerando um impacto econômico significativo para diversos setores. “Foram mais de 30 blocos espalhados pela cidade, movimentando a hotelaria, os restaurantes, os quiosques e o comércio em geral. Só no setor de hotelaria, a movimentação chegou a cerca de R$ 20 milhões”, afirmou.

A jornada começou pela manhã com o “Papinha”, versão infantil do tradicional bloco Papa Defus. Famílias inteiras tomaram conta da avenida, proporcionando um clima leve e animado para crianças e adultos.

Ao longo do dia, a diversão continuou com blocos tradicionais como o Bloco das Misses, que mais uma vez arrancou risadas e aplausos do público, e os blocos Rama e Amigos da Fonte, que carregam histórias de mais de 50 anos. A energia não diminuiu em momento algum, e a terça-feira de carnaval teve cara de primeiro dia de folia, tamanha a empolgação dos foliões.

O ponto alto da noite foi o desfile do Papadefus, um dos maiores blocos do Espírito Santo. A multidão acompanhou cada momento do cortejo, demonstrando que ninguém queria que o carnaval acabasse. “A cidade ficou lotada de ponta a ponta, a avenida inteira tomada de foliões. Nos últimos anos, a cidade costumava esvaziar na terça-feira, mas desta vez foi diferente. O Papadefus mostrou por que é um dos maiores blocos do estado”, destacou Diego Marcelino de Souza, o Dieguito, um dos organizadores.

Balanço positivo

O prefeito Rodrigo Borges celebrou o sucesso da edição, uma parceria com o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau que acontece desde o início do verão, e reforçou o compromisso da gestão em fortalecer o carnaval como um evento de tradição e família.

“Queremos consolidar Guarapari como referência no Espírito Santo. Nosso carnaval tem estrutura, segurança e muita alegria. Estamos trabalhando para que a cidade continue sendo uma potência no turismo estadual”, declarou o prefeito.