Carnaval 2023: 10 blocos de rua desfilam em Cariacica a partir do dia 4 de fevereiro, confira a programação

today24 de janeiro de 2023 remove_red_eye21

Abram alas que o Carnaval de rua de Cariacica está chegando! Este ano 10 blocos irão desfilar pelas ruas da cidade a partir do dia 4 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), a expectativa de público é de 20 mil pessoas.

Os blocos Em Cima da Hora; Boralá; Bloco 705; Carnapiralto pelas Ruas, Seu Boneco, Piradinho do Caps, Lambe Sal; Tá Lelé Tá Maluco; Me Libera Nega e Bloco das Virgens desfilarão pela cidade até o dia 12 de março.

Os bairros por onde os blocos irão desfilar são Itanguá, Itacibá, Nova Brasília, Alto Lage, Santa Luzia, Conjunto Santana, Padre Gabriel, Jardim Campo Grande e Piranema.

“Será uma grande festa. Vai ser um Carnaval para marcar o retorno da folia em nossa cidade. Fevereiro inteiro será de muita alegria e diversão em Cariacica. O folião vai poder aproveitar os desfiles dos blocos para celebrar este lindo evento”, disse o secretário de Cultura e Turismo Alvarito Mendes Filho.

No percurso dos blocos haverá trios elétricos, banheiros químicos, palco, luz e som para garantir a diversão de quem vai participar. Para reforçar a segurança dos foliões, agentes de trânsito e Guarda Municipal darão o suporte necessário durante os eventos.

Confira a programação

Sábado, 4 de fevereiro

Bloco em Cima da Hora, em Itanguá

Das 16 às 20 horas

Concentração na Rua Rosilva

Domingo, 5 de fevereiro

Boralá, em Itacibá

Das 16 às 20 horas

Concentração na Rua Itabapoana

Sábado, 11 de fevereiro

Bloco 705, em Nova Brasília

Das 18 às 21 horas

Concentração no ponto final do ônibus

Sábado, 11 de fevereiro

Carnapiralto pelas Ruas, em Alto Lage

Das 17 às 21 horas

Concentração na quadra de esportes

Domingo, 12 de fevereiro

Seu Boneco, em Santa Luzia

Das 14 às 18 horas

Concentração na Distribuidora do Leo

Quinta-feira, 16 de fevereiro

Piradinho do Caps, em Conjunto Santana

Das 9 às 13 horas

Concentração no estacionamento do Caps

Domingo, 19 de fevereiro

Lambe Sal, em Nova Brasília

Das 17 às 21 horas

Concentração na praça do bairro

Sábado, 25 de fevereiro

Tá Lelé Tá Maluco, em Padre Gabriel

Das 15 às 19 horas

Concentração na praça do bairro

Domingo, 5 de março

Me Libera Nega, em Jardim Campo Grande

Das 15 às 19 horas

Concentração na Rua Minas Gerais

Domingo, 12 de março

Bloco das Virgens, em Piranema

Das 16 às 20 horas

Concentração na rua Vicente Santório Fantini