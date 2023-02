Carnaval 2023: Chega Mais leva para a avenida a arte das favelas

today7 de fevereiro de 2023 remove_red_eye38

A Chega Mais será a quinta escola a desfilar na sexta-feira (10), com 900 componentes, distribuídos em 18 alas, 3 alegorias e 1 tripé, para contar seu enredo: “No alto do Morro, no topo do mundo. Dai ao Quadro o que é da Arte”.

No desfile, será mostrada toda a arte que nasce na favela, em específico no Morro do Quadro, distribuído entre ruas, vielas e becos.

A agremiação, fundada em 1980, levará a participação de artistas e projetos culturais, mostrando a arte que salva vidas, permitindo que jovens não se percam na criminalidade.

Para a escola, “O Morro do Quadro é a moldura e seus moradores, que são artistas do dia a dia, a tela desta obra prima”.

Samba-enredo

Nosso quadro respira, samba

É tela pintada, de um povo bamba

Subindo a favela tem gente audaz

Na “Chegada mais quente” da Chega Mais

De onde eu venho até o fuxico é do bem

Vizinhos doam pra quem não tem

Um coral de crianças ecoa emoções

Serenata é ternura, e inspiração

Nesse lugar o amanhã, acorda a esperança e a fé

Música, dança e luta, resistência

No rap e no funk, em alto e bom som

Na poesia da letra o coração dá o tom

No alto do morro (no alto do Morro)

No céu estrelado

No topo do mundo

Em qualquer parte

Dai ao quadro o que é da arte

Esse enredo desafia, a opressão

Grafitando muros, denúncia e libertação

Não queremos cultura de morte

Nossos crias entregues à sorte

Desejamos desfrutar das paisagens

Voar como pipas, em liberdade

Nós amamos viver, nessa comunidade

Mas pra sobreviver, é preciso coragem

foto SEGOV COMUNICAÇÃO