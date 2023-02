CARNAVAL 2023: confira o que vai rolar na Serra de sábado (18) a terça-feira (21)

today16 de fevereiro de 2023 remove_red_eye25

Está chegando o feriado mais esperado do brasileiro: o Carnaval. O clima de folia está na cidade da Serra, e já se pode ver o brilho no fim do túnel: é purpurina!

Coloca a criatividade para jogo, e vamos inovar nas fantasias. Lembrando, sempre, que o mais importante é colocar o sorriso no rosto, vestir alegria e o respeito com o próximo. Quanto à programação, deixa com a prefeitura da Serra, que não vai faltar festa para escolher.

A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer preparou uma programação com muitas opções para a cidade, seja nos balneários ou mesmo dentro dos bairros.

Durante os dias de folia, você pode acompanhar, diariamente, nos canais oficiais da prefeitura, a programação de Jacaraípe, Manguinhos, Circuito Bicanga – Balneário de Carapebus, Vila Nova de Colares e Feu Rosa.

Confira as atrações, que vão de shows a blocos:

Blocos

Jacaraípe

Sábado (18)

Trio: das 18 às 22h30 – Bloco Ratazanas – Trio – Orla de Jacaraípe.

Domingo (19)

Trio: das 18 às 22h30 – Bloco Ratazanas – Orla de Jacaraípe.

Segunda (20)

Trio: das 18 às 22h30 – Bloco Ratazanas – Orla de Jacaraípe.

Terça (21)

Trio: das 18 às 22h30 – Bloco Ratazanas – Orla de Jacaraípe.

Balneário de Manguinhos

Sábado (18)

Palco: 12h – banho de mar à fantasia (Batucada de Manguinhos).

Domingo (19)

16h – Bloco das Piranhas (autorizado pela prefeitura, realização da comunidade).

Terça (21)

16h – Bloco Maratimbinhas (infantil) – autorizado pela prefeitura, realização da comunidade.

Jacaraípe

Sábado (18)

De 22 à 00 horas: luau do Renato Casanova.

Domingo (19)

De 22 à 00 horas: Banda Cheiro da Cor.

Segunda (20)

De 22 à 00 horas: Banda Uau.

Terça (21)

De 22 à 00 horas: Glauco.

Manguinhos

Sábado (18)

De 12 às 14 horas: Circo Espoleta.

Batucada de Manguinhos

De 14 às 16 horas: Chico Alves.

De 16 às 18 horas: Banda Estrela dos Artistas.

De 20 às 22 horas: Denise Pontes.

Domingo (19)

De 14 às 16 horas: Samba da Vila.

De 20 às 22 horas: Marcelo Ribeiro e Velha Guarda.

Segunda (20)

De 16 às 18 horas: Batucada de Manguinhos (Bloco das Piranhas – autorizado pela prefeitura).

De 19 às 20h30: Viviane Miranda.

De 20h30 às 22h30: Luau do Renato Casanova.

Terça (21)

15 horas: Banda Estrela dos Artistas.

De 16 às 18 horas: Bloco Maratimbinhas (autorizado pela prefeitura).

De 19 às 21 horas: Mistura Perfeita.

De 21h30 às 23:30 horas: Prakatum.

Nova Almeida

Sábado (18)

De 17 às 19 horas: Banda Fanfarra.

De 19 às 21 horas: Banda Kinteto.

De 22 às 00 horas: Erik e Eduardo.

Domingo (19)

De 17 às 19 horas: Banda Recongo.

De 19 às 21 horas: Dany Machado.

De 22 às 00 horas: Cantor Sué.

Segunda (20)

De 19 às 21 horas: Roberson Rodrigues.

De 22 às 00 horas: Cheiro Moreno.

Terça (21)

De 19 às 21 horas: Hércules e Banda.

De 22 às 00 horas: Tarados em Samba.

Circuito Bicanga – Balneário de Carapebus

Sábado (18)

De 20 às 23 horas: Samba Diverso.

Domingo (19)

De 19 às 21 horas: Chopp Samba.

De 22 às 23 horas: Luau do Renato Casanova.

Segunda (20)

De 20 às 23 horas: Cristian e Anderson.

Terça (21)

De 20 às 23 horas: Dalzy Sales.

Vila Nova de Colares

Sábado (18)

De 16 às 18 horas: Banda Axé Uai.

De 20 às 23 horas: Fabiano Pizadinha.

Segunda (20)

De 19 às 20h30: Banda Fortsom.

De 19 às 20h30: Prakatum.

Feu Rosa

Sábado (18)

De 20 às 22 horas: Tarados em Samba.

De 22 às 00 horas: Viviane Miranda.

Domingo (19)

De 20 às 22 horas: D’bem Com Vida.

De 22 às 00 horas: Lucas e Tiago.

Segunda (20)

De 20 às 22 horas: Laila Orlande.

De 22 às 00 horas: Chopp Samba.

Terça (21)

De 19 às 21 horas: Dany Machado.

De 22 às 00 horas: Cheiro Moreno.