Carnaval 2023: Humor é o tema que a Boa Vista vai apresentar no Sambão hoje (11)

11 de fevereiro de 2023

A Independentes de Boa Vista será a quarta escola a desfilar neste sábado (11), com o enredo “Humor: tanto riso, oh, quanta alegria… no tom da canção a boa vista contagia”.

Com 1600 componentes, distribuídos em 19 alas, 3 carros alegóricos e 2 tripés, a escola está em busca de revitalizar o humor brasileiro, que sofreu nos últimos anos, mas sem entrar em detalhes dos motivos que contribuíram para tal.

O enredo busca homenagear nomes e artes renomadas que, historicamente, contribuíram para a alegria da nação, mas evidenciando que o maior homenageado é o próprio povo.

A escola vai levar em consideração as características históricas do povo brasileiro: o sorriso, o deboche, a descontração e o espírito brincalhão.

Samba-enredo

Me abraça e me beija no tom da canção

Cheguei pra fazer a galera sorrir

Eu sou Boa Vista, um show de emoção

A Águia que faz o “Sambão” sacudir

Amor, hoje acordei de bom humor pra desfilar

Brincar de ser feliz no Paraíso da ilusão.

Divina comédia do samba

Que afasta a tristeza dos Bambas

Pecar nessa festa profana merece perdão

Que clima infernal…

Na tela da “Sétima Arte”

Esquenta o purgatório tropical

Um beijo do “Gordo Rei Momo” já é Carnaval!

Acunha menino!

A sanfona vai tocar*

Nordestino faz piada quero gargalhar… ôôô

Tem João Grilo e Trapalhão

Professores da alegria

Na Escolinha do Sertão

“Sai de Baixo” ninguém vai me censurar

Se o meu Brasil é um “Toma Lá Dá Cá”

Eu solto o verbo igual Dercy…

Sorrir é resistir! Sorrir é resistir!

O meu Espírito é Santo e brincalhão.

Até Marli “caiu” na “Batucada”

Eu sou do Circo e Peregrino

No teu sorriso o meu samba faz morada!

foto SEGOV COMUNICAÇÃO