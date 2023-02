Carnaval 2023: Império de Fátima leva para a avenida as explosões de emoções

Neste ano, a escola Império de Fátima busca retratar as emoções humanas e a pretensão de sua criação através de explosões de amor, alegria, ações humanas nocivas, salvação e redenção.

Participantes do Grupo de Acesso A, a escola será a segunda a desfilar na sexta-feira (10). Seu enredo “Não dá mais pra segurar, explode coração!”, será acompanhado de três setores, transitando entre as emoções humanas.

O desfile contará com representações de império, Pierrot e Colombinas e sentimentos como ganância e ódio, até que, por fim, surge Nossa Senhora de Fátima, mensageira da fé e da paz, acompanhada de anjos que anunciam a boa nova.

“Sem brilho para o carnaval, mas muito representativo”, é como a escola define seu segundo setor, que tem como intenção impactar e chamar atenção às ações humanas que são nocivas ao ser e a sua morada.

A Império de Fátima foi fundada em 2013, no bairro de Fátima, na Serra e, este ano, estará retratando a salvação do mundo através do amor, fé, respeito às minorias e diversidades, a escola conta com cerca de 800 componentes, 14 alas e 3 carros alegóricos e segue em busca de seu quarto título.

Samba-enredo: NÃO DÁ MAIS PRA SEGURAR, EXPLODE CORAÇÃO….

Ecoa a força do meu tamborim

Derrota a tristeza centelha de amor

É big bang sacudindo o Carnaval

A mulata sensual risca o chão com seu furor

Leva… todo mundo pra sambar

Sentir o bem e só a caixa a guerrear

No paraíso de pierrô e colombinas

Sob um céu de serpentinas

Sonhos vão banhar de pureza em cada um

No embalo do ziriguidum

O que deu no ser humano? Tá Tudo errado!

Vai riqueza vem mazela pra todo lado

Perdão eu peço ao Pai

Dai-nos a paz

A luz da sapiência clareou

Vamos refletir e melhorar

Se apegue as coisas de real valor

E a humanidade enfim vai triunfar

Êêê vem pra festa, é só alegria

No sambão do povo levanta poeira

Que swing “feroz”, embala meus pés

Na explosão que é nota 10!

Não dá mais pra segurar, explode coração

Império é a minha paixão

O rugido do meu tigre faz a terra estremecer

Vai conquistar você

foto SEGOV COMUNICAÇÃO