Carnaval 2023: o amor vai tomar conta da avenida com a Mocidade da Praia

today8 de fevereiro de 2023 remove_red_eye67

A Mocidade da Praia é a sexta escola a desfilar na sexta-feira (10), com o enredo “Meu canto e seus encantos: o mar, batucadas e flores, a Mocidade e todos os amores…”, visando homenagear a história de amor entre o pescador Dondon e Dona Neném, além dos 75 anos de fundação da Batucada da Praia.

Juntando uma história de amor com a construção do bairro da Praia do Canto, a escola desfilará com 900 componentes, distribuídos em 15 alas e 5 alegorias. Seu enredo falará de saudade, de um tempo bom, de mar e amar, flores e todos os nossos amores.

Samba-enredo

Tem farra boa na beira da praia

Pra cantar os encantos dos meus amores

Mocidade eu sou, não vou marear

Vem, vem… pode chegar!

Joga a rede no mar pescador

Arrasta seu amor pras bandas de cá

Faz desse cantinho morada

Não deixe a canoa virar

Formosa chegada, aqui aportei

Mais que inspiração, prosperidade

Sonhei com a ilha mais bela

Um canto infinito à luz do luar

A fé que me guia traz sabedoria

És meu lugar

Tira onda batuqueiro, transborda emoção

Vem das flores a cadência do nosso samba

Salve, grande mestre! É tanta saudade

Praia do Canto hoje é só felicidade

Ô ô ô balança maré

Embarco nas lembranças do coração

Ô ô ô vento sopra

Histórias que banharam este chão

Mistura saberes de todas as cores

Na mesma panela são muitos atores

Além do horizonte enxergo o amanhã

Rabisco na areia “é campeã!”

De azul e branco vou me entregar

Partiu, triangulo… comemorar!

foto SEGOV COMUNICAÇÃO