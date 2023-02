Carnaval 2023: Unidos da Piedade leva para a avenida as lendas de Fonte Grande neste sábado (11)

today11 de fevereiro de 2023 remove_red_eye73

Abrindo os desfiles deste sábado (11), a escola Unidos da Piedade tem como enredo “Bino Santo e as lutas que ecoam no morro”, uma história que será contada com a ajuda de 1600 componentes distribuídos em 3 carros alegóricos e 2 tripés.

Neste ano, a escola contará a história de São Benedito, padroeiro da Unidos da Piedade, juntamente com as lendas que ecoam no morro da Fonte Grande.

No desfile, será feito o resgate histórico e cultural da importância do culto a São Benedito no Espírito Santo.

No desfile haverá o destaque da importância de fazer o samba ser um espaço de apresentação das memórias do povo negro no Centro de Vitória.

Samba-enredo

Ê lavadeira ê, banho de abô e axé

São Benedito conduz meu povo de fé

É Bino Santo guardião do meu ilê

Sou Piedade filha de katendê

Fé é luz do meu povo

Lumia o caminho, enxuga meu pranto

Prece refletida na imagem

A benção do Espírito Santo

Quando estala a chibata

E o breu anuncia tristeza e dor

Lua clareia a esperança

E a pele que sangra entoa um clamor

Ôôôô… É força, é raça na sua essência

Ôôôô… De punho cerrado negro é resistência

Pretos rosário de almas benzidas

Missões franciscanas, o verbo pregar

As Irmandades que selam destinos

Serão caramurus e peroás

O mouro guiado por anjos

Milagres em flores a desabrochar

Negras procissões, devotos, orações

E a terra capixaba é seu lugar

De orquestras e congos tambores

De pretos velhos e Ossain ibá

As águas que lavam minh´alma

Abençoam o sincretismo popular

foto SEGOV COMUNICAÇÃO