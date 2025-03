Carnaval 2025 em Alfredo Chaves: um grande sucesso que encantou os foliões

today5 de março de 2025 remove_red_eye42

Com uma programação diversificada, o evento reuniu moradores e turistas em diferentes pontos do município, garantindo diversão para todas as idades

O Carnaval 2025 em Alfredo Chaves foi marcado por muita animação, cultura e organização, consolidando-se como uma das melhores edições dos últimos anos. Com uma programação diversificada, o evento reuniu moradores e turistas em diferentes pontos do município, garantindo diversão para todas as idades.

No sábado de Carnaval, a tradicional Unidos da Macrina brilhou na Avenida Getúlio Vargas em um desfile impecável. Com criatividade, a escola de samba encantou o público ao apresentar fantasias reaproveitadas do Carnaval de Vitória e um enredo que homenageava moradores que se destacaram na comunidade.

Além do desfile, os foliões aproveitaram a apresentação contagiante do bloco Baobá, que trouxe muito ritmo e energia para a festa. As crianças também tiveram seu momento especial na matinê, com recreação e atividades que garantiram sorrisos e alegria para os pequenos e suas famílias.

No distrito de Matilde, a festa foi contagiante com o tradicional desfile de blocos do Galo, Tá Tudo Bem e Paulete, reunindo foliões na preservação da cultura local com muita música e diversão. Também houve festa no distrito de Ibitirui.

A empresária Amanda Raceli, 48, ficou encantada com o carnaval de rua de Matilde. “Adorei o que presenciamos. Eu e minha família com certeza voltaremos aqui. O lugar é lindo e a festa super animada e familiar”, disse.

Já o autônomo Eduardo Figueira, 52, passou o carnaval na sede do município e parabenizou a organização da festa. “Foi uma festa ordeira e animada. Pude me divertir com amigos e familiares em um clima agradável”, comentou.

Organização e inovação garantiram um evento seguro e estruturado

A Prefeitura de Alfredo Chaves investiu na organização do evento, proporcionando uma estrutura inovadora para garantir o conforto e a segurança dos foliões. A praça de alimentação foi organizada para melhor atender o público, oferecendo diversas opções em um ambiente agradável.

A segurança foi um dos pontos altos da festa, com equipes bem preparadas atuando para garantir um Carnaval tranquilo. Além disso, a limpeza pública foi reforçada, mantendo os espaços em perfeitas condições durante e após as festividades.

O prefeito Hugo Luiz destacou o sucesso do evento e fez um agradecimento especial a todos os envolvidos: “O Carnaval 2025 de Alfredo Chaves mostrou a força da nossa cultura e o empenho de cada colaborador, servidor e parceiro que contribuiu para uma festa animada, organizada e segura. Agradeço a todos que se dedicaram para que este evento fosse um sucesso. Foi lindo ver nossa cidade cheia de alegria, acolhendo moradores e visitantes com uma programação especial para toda a família.”

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, para 2026 os moradores e visitantes podem esperar um carnaval ainda mais organizado e animado.

Quem passou o carnaval no município pôde curtir as cachoeiras e pontos turísticos locais, que foram bem frequentados durante os dias de folia.