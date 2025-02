Carnaval 2025: Guarda da Serra orienta foliões sobre cuidados de segurança

Com a chegada do Carnaval, a Guarda Civil Municipal da Serra (GCM) reforça a importância da segurança para que os foliões possam aproveitar a festa com tranquilidade. O órgão divulgou uma série de recomendações para evitar situações de risco durante os dias de festa.

Entre as principais orientações está a necessidade de portar sempre um documento de identificação com foto (original ou cópia autenticada) e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, é importante anotar um telefone de contato junto aos documentos e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

A Guarda Municipal também alerta para que os foliões evitem brigas e, em caso de tumultos, se afastem do local. A secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, destaca a importância de tomar cuidados preventivos durante o Carnaval.

“Nosso objetivo é garantir que todos possam curtir os dias de folia com segurança. Por isso, é essencial seguir essas recomendações e manter a atenção em ambientes movimentados. Preparamos um planejamento de segurança especial e completo para garantir uma festa com tranquilidade para os moradores e turistas que escolheram a Serra para curtir o Carnaval”, afirma a autoridade.

A comandante da Guarda Civil Municipal da Serra, Laís Araújo, reforçou a presença das equipes nas ruas para garantir a segurança dos foliões. “Estaremos com um efetivo reforçado, atuando na orientação e prevenção. Mas é fundamental que a população também colabore adotando medidas simples de segurança”, ressalta.

Departamento de Operações de Trânsito alerta para cuidados no trânsito

Além dos cuidados pessoais, a segurança no trânsito é uma preocupação durante o feriado de Carnaval. O Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) alerta para a necessidade de prudência nas vias.

Entre as recomendações estão: nunca dirigir após consumir bebida alcoólica, não aceitar carona de quem ingeriu álcool e evitar o uso de carro para chegar aos blocos de rua, dando preferência ao transporte público.

No caso de crianças, é essencial que estejam sempre acompanhadas por responsáveis para evitar riscos. O diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), Fábio Alves, ressalta que o objetivo do planejamento de segurança para o Carnaval é garantir um feriadão de festa e paz no município. Ele reforça a necessidade de colaboração da população.

“É fundamental que todos façam a sua parte para que tenhamos um feriado seguro. Contamos com a colaboração de cada um de vocês para manter nossas ruas seguras”, afirma.

Durante os dias de folia, cerca de 230 câmeras de videomonitoramento, dos tipos PTZ (360º) e LPR (direcionada), irão auxiliar na gestão do trânsito e na segurança do município. Por meio das câmeras, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) realiza um trabalho de caráter orientativo e educativo para garantir a paz no trânsito, além de auxiliar na elucidação de delitos.

Com essas medidas, a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes) reforça o compromisso com a segurança da população. Confira, abaixo, orientações de segurança indicadas por autoridades do município para garantir a diversão com segurança durante o Carnaval:

Cuidados pessoais

– Saia sempre com um documento com foto (original ou cópia autenticada), o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a carteira do plano de saúde, caso possua;

– Evite o consumo de bebidas alcoólicas em excesso;

– Não ande com objeto perfurocortantes;

– Anote um telefone de contato junto ao documento;

– Evite brigas e, em caso de tumultos, afaste-se do local;

– Marque pontos de encontro com os amigos;

– Evite levar objetos de alto valor aos blocos de rua;

– Tenha cuidado no armazenamento do celular;

Cuidados no trânsito

– Se consumir bebida alcoólica, não dirija;

– Não aceite carona de quem ingeriu bebida alcoólica;

– Evite utilizar o carro para chegar aos blocos de rua. Priorize o transporte público;

– Respeite os limites de velocidade;

– Dê preferência aos pedestres;

– Os pedestres devem ter cuidado ao atravessar as vias;

– As crianças devem estar sempre acompanhadas por responsáveis;

Canais de atendimento

A Guarda Civil Municipal da Serra (GCM) e o Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) estão à disposição da população para atendimentos, informações e ocorrências.

Para entrar em contato com a Guarda da Serra, utilize um dos seguintes meios:

Telefone: (27) 3252-3711

WhatsApp: (27) 98166-0812

E-mail: [email protected]

Para entrar em contato com o Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), utilize um dos seguintes meios:

Telefone: (27) 3252-3711

WhatsApp: (27) 98182-0220

foto divulgação/SECOM