Carnaval 2025 impulsiona turismo em Guarapari e recebe aprovação dos visitantes

today23 de março de 2025 remove_red_eye102

O Carnaval 2025 em Guarapari movimentou o turismo na cidade, atraindo milhares de visitantes e gerando impacto positivo na economia local. Segundo uma pesquisa realizada pela DataMG em parceria com a Brand Consultoria em Pesquisas, 300 turistas foram entrevistados entre os dias 2 e 4 de março nas principais praias do município, como Praia do Morro, Setiba, Areia Preta, Peracanga, Bacutia e Meaípe. O estudo revelou a satisfação dos visitantes e destacou pontos fortes e desafios para os próximos anos.

Perfil dos turistas

A pesquisa apontou que 59% dos turistas vieram de Minas Gerais, seguidos por visitantes do Espírito Santo (20%) e Rio de Janeiro (16%). A maioria dos entrevistados pertence à faixa etária entre 25 e 44 anos (58%), e 39% possuem renda superior a 10 mil reais, indicando um público economicamente ativo e propenso a consumir durante a estadia na cidade saúde.

“O objetivo da pesquisa foi mostrar o Turismo de Guarapari em números. Dar a comunidade pública e privada uma métrica para se apoiar quanto aos investimentos em infraestrutura do município na área. Quanto aos resultados notamos que o turista de Guarapari é concentrado no Sudeste. Especificamente mineiros, capixabas e fluminenses. Acreditamos que além de manter estes, podem atrair de outros locais como paulistas e sulistas” comentou Adilson Simeão, Diretor do DataMG Centro de Informações e Pesquisas.

Experiência turística e principais atrações

Entre os locais mais visitados, as praias foram unanimidade, com 95% de preferência, seguidas por bares (23%), passeios de barco (10%) e shows (8%). Além disso, o levantamento revelou que 49% dos turistas visitam Guarapari duas ou mais vezes ao ano, o quê reforça a fidelidade ao destino.

A média de gastos por família durante o Carnaval foi de R$ 2.907,00, impulsionando setores como comércio, hospedagem e alimentação.

Avaliação do comércio e hospedagem

O comércio de Guarapari teve uma avaliação positiva, com 83% dos turistas classificando como ótimo ou bom. Já o setor de hospedagem recebeu elogios, mas também apontamentos sobre a necessidade de mais hotéis e melhorias no atendimento.

Entre as principais reclamações, os turistas destacaram a falta de banheiros públicos e a questão da limpeza das praias.

Carnaval de Rua: estrutura e melhorias

Em 2025, a Prefeitura de Guarapari organizou o carnaval, trazendo novidades na programação. O Carnapari marcou um novo carnaval para a cidade, colocando quase 40 blocos nas ruas durante os dias de folia. Os blocos não ficaram restritos ao Centro e teve diversão em vários bairros da cidade. Inclusive, o alvo da pesquisa foi o carnaval de rua, não ficando restrita ao tradicional carnaval do Centro de Guarapari. Sobre a estrutura do evento 63% dos turistas avaliaram como ótima ou boa.

Entre os destaques positivos, os visitantes elogiaram a organização, segurança e variedade de barraquinhas. No entanto, houve críticas quanto à falta de trios elétricos e pouca estrutura para banheiros químicos.

Turismo em expansão

A pesquisa revelou que 43% dos turistas têm interesse em morar em Guarapari, evidenciando o potencial de crescimento do mercado imobiliário local. Além disso, 98% dos visitantes afirmaram que indicariam a cidade para outros turistas, demonstrando o impacto positivo do destino.

“A maioria dos visitantes tomou conhecimento do evento por meio de amigos e familiares (37%) e redes sociais (28%), o que reforça a importância desses canais de comunicação para promoção turística. Outro destaque é o alto potencial de retorno dos turistas a Guarapari: 98% afirmaram que indicariam a cidade para outras pessoas, o que reflete a satisfação geral e o sucesso do evento como atrativo turístico. Esses dados indicam que o investimento do município na realização e organização do Carnapari já apresenta resultados positivos, contribuindo para consolidar Guarapari como destino turístico não só na alta temporada, mas também fortalecendo o fluxo turístico durante todo o ano”, destacou o Secretário Municipal de Turismo, Fernando Otávio, que reforça que Guarapari segue consolidando sua posição como um dos principais destinos do Espírito Santo, oferecendo beleza natural, entretenimento e uma experiência que encanta visitantes de diferentes regiões do Brasil.