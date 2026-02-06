Carnaval agita Anchieta com programação especial em vários pontos da cidade
O Carnaval está oficialmente ON em Anchieta! A cidade preparou uma programação especial para os dias de folia, reunindo shows musicais, blocos carnavalescos e muita animação espalhada por diferentes bairros e balneários. A proposta é garantir diversão para moradores e turistas, valorizando a cultura popular e o clima de alegria típico do Carnaval.
Durante os dias de festa, Anchieta será palco de apresentações musicais, desfiles de blocos tradicionais e atrações para todas as idades, reforçando o município como um dos destinos mais procurados do litoral capixaba neste período. A programação contempla diferentes estilos musicais e horários variados, permitindo que o público aproveite a folia do dia à noite.
Além de movimentar a cidade, o Carnaval de Anchieta também impulsiona o turismo e a economia local, aquecendo setores como comércio, hotelaria e gastronomia. A organização destaca ainda a importância de curtir o Carnaval com responsabilidade, respeito e segurança.
Confira abaixo a programação completa do Carnaval de Anchieta e escolha onde aproveitar cada dia da folia:
SEDE
DIA 12 (QUINTA-FEIRA)
18h – Carnaval da melhor idade
Local: Centro do Idoso
DIA 13 (SEXTA-FEIRA)
19h – Bloco da saúde (Campo)
19h – Bloco Macacada Kids (São Pedro)
22h – Banda Capricho
00h – Banda Tropical Brasil
DIA 14 (SÁBADO)
18h – Bloco Pega Lavado (Campo)
19h30 – Bloco na mão do Palhaço (Centro)
18h – Bloco Ke panagod é esse?! (Campo)
22h – Mika Lahass & banda
0h – Pedro e Luan
DIA 15 (DOMINGO)
19h – Matinê (Pça. São Pedro)
18h – Concentração Bloco das Bichas
20h – Saída do Bloco das Bichas
20h30 – Bloco do Jaraguá (Colonia de Pesca)
22h – Projeto Feijoada
0h – Banda Planeta Banana
DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
16h – Bloco da Solidariedade
18h – Bloco Ke panagod é esse?! (Campo)
20h – Bateria da MUG (Pça. São Pedro)
20h – Bloco Hot Folia (Frente Prefeitura)
22h – Banda Capricho
0h – Banda Pele Morena
DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
19h – Matinê (Pça. São Pedro)
20h – Bloco Hot Folia (Centro)
21h – Bloco do Jaraguá (Casa da Cultura)
22h – Banda Neon
0h –Banda Cheiro da Cor
IRIRI
DIA 13 (SEXTA-FEIRA)
22h – Banda Tomaê
00h – Banda MC6
DIA 14 (SÁBADO)
18h – Matinê (Iriri Praia Clube)
18h – Bloco do Piru (Praça)
19h45 – Arrastão da Boa Vista (Clube x Palco)
20h – Bateria da Boa Vista
22h – Pricila Ribeiro & banda
0h – Andrea Nery & banda
DIA 15 (DOMINGO)
16h – Acadêmicos de Iriri (Areia Preta)
19h45 – Arrastão Jucutuquara (Clube x Palco)
20h – Bateria da Jucutuquara
22h – Taianna França & banda
0h – Breno & Bernardo
DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
18h – Bloco do Piru
22h – Banda Pele Morena
0h – Milla Moreira & banda
DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
19h – Banda Seis 3
21h30 – Mika Lahass & banda
23h30 –Wavilla & banda
CASTELHANOS
DIA 14 (SÁBADO)
16h – Acadêmicos de Iriri
19h – Cristian Sulivan & banda
DIA 15 (DOMINGO)
13h – Bloco Fogo no Barquinho
13h30 – Bloco na mão do palhaço
16h – Emerson Xumbrega
19h – Banda Neon
DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
14h – Bloco Pega Lavado
15h – Acadêmicos de Iriri
17h30 – Matinê
20h – Michele Freire & Banda
DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
13h – Banda Tropical Brasil
16h – Banda Tomaê
19h – Banda Cheiro da Cor
UBU
DIA 13 (SEXTA-FEIRA)
20h – Grupo Ostenta Samba
23h – Prateado Elétrico
DIA 14 (SÁBADO)
17h30 – Bloco Uburro Elétrico
20h – Projeto Feijoada
23h – Michele Freire & Banda
DIA 15 (DOMINGO)
17h – Matinê
20h – Emerson Xumbrega
23h – Banda Capricho
DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
17h30 – Bloco Uburro Elétrico
20h – Mika Lahass & banda
23h – Art Samba
DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
14h – Bloco Ubuteco
20h – Pedro e Luan
23h – Mirella Moreira
INHAÚMA
DIA 14 (SÁBADO)
14h – Grupo Sambleck
16h30 – Raimundo
DIA 15 (DOMINGO)
14h – Luis Show
17h – Ostenta Samba
DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
14h – Grupo Demais
16h30 – Banda Tropical Brasil
DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
14h – Edson Mineiro & Goiano
16h30 – Gabriel Rezende
PRAIA DO COQUEIRO
Marchinhas Carnavalescas à partir das 13h de sábado a terça-feira.
PRAIA DE PARATI
Bloco da Pescadinha à partir das 19h no deck da praia, no sábado (14/02) e na segunda-feira (16/02).
A Prefeitura de Anchieta convida moradores e visitantes para viver dias de muita música, alegria e celebração, fazendo do Carnaval 2026 um momento inesquecível para todos.