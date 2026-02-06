search

Carnaval agita Anchieta com programação especial em vários pontos da cidade

today6 de fevereiro de 2026
remove_red_eye109

O Carnaval está oficialmente ON em Anchieta! A cidade preparou uma programação especial para os dias de folia, reunindo shows musicais, blocos carnavalescos e muita animação espalhada por diferentes bairros e balneários. A proposta é garantir diversão para moradores e turistas, valorizando a cultura popular e o clima de alegria típico do Carnaval.

Durante os dias de festa, Anchieta será palco de apresentações musicais, desfiles de blocos tradicionais e atrações para todas as idades, reforçando o município como um dos destinos mais procurados do litoral capixaba neste período. A programação contempla diferentes estilos musicais e horários variados, permitindo que o público aproveite a folia do dia à noite.

Além de movimentar a cidade, o Carnaval de Anchieta também impulsiona o turismo e a economia local, aquecendo setores como comércio, hotelaria e gastronomia. A organização destaca ainda a importância de curtir o Carnaval com responsabilidade, respeito e segurança.

Confira abaixo a programação completa do Carnaval de Anchieta e escolha onde aproveitar cada dia da folia:

SEDE
DIA 12 (QUINTA-FEIRA)
18h – Carnaval da melhor idade
Local: Centro do Idoso

DIA 13 (SEXTA-FEIRA)
19h – Bloco da saúde (Campo)
19h – Bloco Macacada Kids (São Pedro)
22h – Banda Capricho
00h – Banda Tropical Brasil

DIA 14 (SÁBADO)
18h – Bloco Pega Lavado (Campo)
19h30 – Bloco na mão do Palhaço (Centro)
18h – Bloco Ke panagod é esse?! (Campo)
22h – Mika Lahass & banda
0h – Pedro e Luan

DIA 15 (DOMINGO)
19h – Matinê (Pça. São Pedro)
18h – Concentração Bloco das Bichas
20h – Saída do Bloco das Bichas
20h30 – Bloco do Jaraguá (Colonia de Pesca)
22h –  Projeto Feijoada
0h – Banda Planeta Banana

DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
16h – Bloco da Solidariedade
18h – Bloco Ke panagod é esse?! (Campo)
20h – Bateria da MUG (Pça. São Pedro)
20h – Bloco Hot Folia (Frente Prefeitura)
22h – Banda Capricho
0h – Banda Pele Morena

DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
19h – Matinê (Pça. São Pedro)
20h – Bloco Hot Folia (Centro)
21h – Bloco do Jaraguá (Casa da Cultura)
22h – Banda Neon
0h –Banda Cheiro da Cor

IRIRI
DIA 13 (SEXTA-FEIRA)
22h – Banda Tomaê
00h – Banda MC6

DIA 14 (SÁBADO)
18h – Matinê (Iriri Praia Clube)
18h – Bloco do Piru (Praça)
19h45 – Arrastão da Boa Vista (Clube x Palco)
20h – Bateria da Boa Vista
22h – Pricila Ribeiro & banda
0h – Andrea Nery & banda

DIA 15 (DOMINGO)
16h – Acadêmicos de Iriri (Areia Preta)
19h45 – Arrastão Jucutuquara (Clube x Palco)
20h – Bateria da Jucutuquara
22h – Taianna França & banda
0h – Breno & Bernardo

DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
18h – Bloco do Piru
22h – Banda Pele Morena
0h – Milla Moreira & banda

DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
19h – Banda Seis 3
21h30 – Mika Lahass & banda
23h30 –Wavilla & banda

CASTELHANOS
DIA 14 (SÁBADO)
16h – Acadêmicos de Iriri
19h – Cristian Sulivan & banda

DIA 15 (DOMINGO)
13h – Bloco Fogo no Barquinho
13h30 – Bloco na mão do palhaço
16h – Emerson Xumbrega
19h – Banda Neon

DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
14h – Bloco Pega Lavado
15h – Acadêmicos de Iriri
17h30 – Matinê
20h – Michele Freire & Banda

DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
13h – Banda Tropical Brasil
16h – Banda Tomaê
19h – Banda Cheiro da Cor

UBU
DIA 13 (SEXTA-FEIRA)
20h – Grupo Ostenta Samba
23h – Prateado Elétrico

DIA 14 (SÁBADO)
17h30 – Bloco Uburro Elétrico
20h – Projeto Feijoada
23h –  Michele Freire & Banda

DIA 15 (DOMINGO)
17h – Matinê
20h – Emerson Xumbrega
23h – Banda Capricho

DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
17h30 – Bloco Uburro Elétrico
20h – Mika Lahass & banda
23h – Art Samba

DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
14h – Bloco Ubuteco
20h –  Pedro e Luan
23h – Mirella Moreira

INHAÚMA
DIA 14 (SÁBADO)
14h – Grupo Sambleck
16h30 – Raimundo

DIA 15 (DOMINGO)
14h – Luis Show
17h – Ostenta Samba

DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA)
14h – Grupo Demais
16h30 – Banda Tropical Brasil

DIA 17 (TERÇA-FEIRA)
14h – Edson Mineiro & Goiano
16h30 – Gabriel Rezende

PRAIA DO COQUEIRO
Marchinhas Carnavalescas à partir das 13h de sábado a terça-feira.

PRAIA DE PARATI
Bloco da Pescadinha à partir das 19h no deck da praia, no sábado (14/02) e na segunda-feira (16/02).

A Prefeitura de Anchieta convida moradores e visitantes para viver dias de muita música, alegria e celebração, fazendo do Carnaval 2026 um momento inesquecível para todos.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

CAPTCHA

*

Últimas Notícias

  • Enquete

    Quem você acha que será o prefeito de Piúma nas próximas eleições?

    Ver resultados

    Carregando ... Carregando ...