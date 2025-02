Carnaval deve movimentar R$ 190,5 milhões no Espírito Santo

today17 de fevereiro de 2025 remove_red_eye86

Há previsão de aumento de R$ 5 milhões em relação a 2024 devido ao crescimento do turismo, ampliação da oferta de eventos e fortalecimento das atividades ligadas ao consumo e entretenimento

A festa mais animada do ano promete aquecer a economia capixaba. Segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval de 2025 deve gerar um faturamento de R$ 190,5 milhões no Espírito Santo, um crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior. O aumento de R$ 5 milhões em comparação a 2024 reflete o fortalecimento do turismo, a ampliação da oferta de eventos e o crescimento das atividades ligadas ao consumo e entretenimento.

O cenário positivo reforça a importância do Carnaval para diversos setores da economia, especialmente para os segmentos de hotelaria, alimentação, transporte, lazer e cultura, todos impulsionados pelo aumento da movimentação turística e a busca por novas experiências carnavalescas, de acordo com levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo).

O estudo da entidade apontou que o setor de alimentação se destaca como um dos principais beneficiados pelo Carnaval, devido ao alto consumo de refeições rápidas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e pela maior movimentação em bares e restaurantes. Além disso, a tendência de praticidade no consumo fortalece a demanda por alimentos prontos e drinques enlatados, beneficiando supermercados, lojas de conveniência e serviços de delivery.

O transporte de passageiros também sai ganhando com a maior circulação de foliões, impulsionado tanto pelos deslocamentos urbanos para blocos e eventos quanto pelo fluxo de turistas vindo ou indo para outras regiões.

Além do aumento no uso de aplicativos de mobilidade e na demanda por passagens de ônibus e voos, o Connect Fecomércio-ES aponta que há um crescimento nos deslocamentos intermunicipais, com foliões saindo de cidades como Vitória em direção a Guarapari, Conceição da Barra e outros polos carnavalescos. A hospedagem acompanha essa expansão, com um aumento na ocupação de hotéis, pousadas e aluguel de imóveis para temporada.

De acordo com a coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, destinos tradicionais como Vitória, Guarapari e Guriri continuam sendo os mais procurados, mas há também um crescimento na busca por estadias em regiões serranas, indicando uma diversificação no perfil dos turistas.

“A procura por hospedagens em áreas menos movimentadas reflete uma parcela do público que prioriza opções alternativas ao Carnaval tradicional, aproveitando a data para turismo de descanso”, pontuou a coordenadora.

No setor de lazer e cultura, o crescimento do faturamento pode estar associado à valorização das experiências oferecidas durante o Carnaval. O fortalecimento dos blocos de rua, desfiles das escolas de samba e eventos privados impulsionam a venda de ingressos e pacotes exclusivos, além de movimentar artistas, organizadores e prestadores de serviços.

Outros setores como o comércio de fantasias, acessórios, cosméticos e vestuário acompanham a alta demanda dos foliões, que se preparam para os eventos.

“O crescimento previsto para o faturamento em 2025 confirma a importância do Carnaval para a economia capixaba e reforça a necessidade de estratégias voltadas para atender às necessidades do público”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

O otimismo para o Carnaval também pode estar vinculado ao cenário econômico favorável no estado. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pelo Connect Fecomércio-ES, as famílias capixabas iniciaram 2025 com menor comprometimento financeiro e maior capacidade de pagamento em comparação a janeiro de 2024. Nos últimos 12 meses, a inadimplência caiu 4,7 pontos percentuais, indicando uma melhoria na saúde financeira.

Além disso, o mercado de trabalho apresentou sinais positivos. Em 2024, os setores de comércio e serviços foram responsáveis pela criação de 26 mil empregos formais no Espírito Santo, representando 73% de todas as vagas geradas no estado durante o ano.

“Esses indicadores refletem um ambiente econômico mais estável, o que aumenta a confiança dos consumidores e empresários para o período carnavalesco. Com menor endividamento e inadimplência, as famílias estão mais propensas a participar das festividades, consumir produtos e serviços e movimentar a economia. Paralelamente, a geração de empregos nos setores de comércio e serviços sugere que as empresas estão se preparando para atender à demanda esperada, o que reforça o otimismo em relação ao desempenho econômico durante o Carnaval”, frisou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.