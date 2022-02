Carnaval | O Bustour é uma opção de lazer com muita aventura e diversão em Vitória

Com uma visão privilegiada e ampla da cidade de Vitória, o Capixaba Bustour é uma das opções de lazer para quem busca um belo passeio turístico pela capital.

No Capixaba Bustour é possível apreciar a cidade de ângulos bem diferentes. O trajeto inclui os principais pontos turísticos de Vitória, como o Tamar, onde o turista pode ver as enormes tartarugas marinhas, o Espaço Baleia Jubarte, a grandeza da Terceira Ponte e o Centro Histórico, que tem monumentos que marcam o início da construção da capital e do povo capixaba.

O veículo tem 49 lugares disponíveis, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Os passageiros contam com as orientações de um guia turístico, que apresenta informações e fatos relevantes sobre cada trecho do passeio.

O serviço de city tour acontece às quartas-feiras, sábados, domingos e feriados.

O ponto de partida será próximo ao Píer de Iemanjá na Praia de Camburi, às 09 horas.

Para saber o valor do bilhete, horário do tour, conhecer mais o trajeto, bem como realizar a compra da passagem, acesse o site da operadora de transporte: https://www.capixabaturismo.com.br/bustour



Confira os dias e horários de funcionamento:

Sábado (26), domingo (27), terça (1º) e quarta (2) : das 09 às 17 horas.

foto Elizabeth Nader/PMV