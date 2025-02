CarnaViana: blocos, samba, sertanejo e axé agitam a cidade neste fim de semana

O tradicional CarnaViana vai agitar as ruas da cidade e alegrar vianenses e visitantes neste sábado (22) e domingo (23)! A programação conta com desfiles do Bloco do Dud’s, Bloco do Orelha, Bloco Villa United Bom Pastor, além de apresentações das bandas tradicionais de marchinha Reviver o Carnaval, Fanfarra do Papai e Bloco Renascer.

A programação traz ainda shows de Samba Adm, Felipe Soares e Banda Frenessy para levar samba, sertanejo e axé ao público.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

SÁBADO (22)

18h – Banda Reviver o Carnaval (Matinê/Marchinha)

20h – Samba Adm

22h – Banda Frenessy

DOMINGO (23)

18h – A Fanfarra do Papai (Matinê/Marchinha)

20h – Bloco Renascer

22h – Felipe Soares

PROGRAMAÇÃO DE BLOCOS

Bloco do Dud’s – 22 de fevereiro

Concentração a partir de 12h em frente ao Dud’s Beer House Snack Bar, na Rua Quintino Bocaiuva, 82, Viana Sede, com saída às 17h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede.

Telefone de contato do bloco: (27) 99998-5574 – Dudu

Bloco do Orelha – 23 de fevereiro

Concentração na rua Cel. Sebastião Carlos de Oliveira, em Santo Agostinho, a partir das 13h, e saída às 16h em direção à Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede.

Telefone de contato do bloco: (27) 99830-9723 – Gabriel

Bloco Villa United Bom Pastor – 23 de fevereiro

Concentração a partir das 14h em frente ao Point do Bolinha, na Rua Cel. Vieira Pimentel, 69, em Viana Sede, próximo à Estação, e saída às 17h para Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede

Telefone de contato do bloco: (27) 98809-3223 – Alexsandro