Carreata em Iconha protesta pela saída do Fórum local e integração da Comarca a Anchieta

today18 de junho de 2020 remove_red_eye70

Aconteceu nesta quinta-feira (18/06), às 16 horas, a carreata em protesto à unificação da Comarca de Iconha à de Anchieta. A concentração do evento, organizado pela 10ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo, ocorreu em frente à Praça Central do município e contou com a participação de autoridades e membros da Câmara Municipal, do Rotary Club, de lideranças do município, além das associações comercial, estudantil e demais entidades da sociedade civil organizada.



O ato é um protesto à aprovação da integração das comarcas pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A sessão pública aconteceu no dia 25/05 por videoconferência. De acordo com o texto aprovado, o Espírito Santo passará a contar com 41 comarcas ao invés das 69 que tinha antes.



Para o presidente da 10ª subseção da OAB/ES, Cândido Louzada, o evento foi um sucesso e mostrou ao Poder Judiciário a insatisfação da sociedade iconhense que compareceu em massa. “Com a saída do fórum local, o acesso à justiça, princípio garantido pela Constituição Federal de 1988, ocorrerá por meio do Fórum de Anchieta, que fica a 40 km de distância do interior do município de Iconha, tornando o acesso mais difícil e caro”, afirmou.



O evento foi acompanhado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo transcorrido dentro da normalidade e não sendo registrada aglomeração de pessoas, já que o evento ocorreu por meio de carreata e ao fim, todos foram orientados a retornar para suas casas em segurança dentro do protocolo de prevenção à pandemia do Covid-19.

Por Ramon Bourguignon Gava

Jornalista 12.746/ES