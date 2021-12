CARREIRA SOLO | Victor Rosa prepara lançamento do primeiro single “Cidade Linda”

Aos 31 anos, dos quais 10 deles foram dedicados à música, Paulo Victor Bourguignon Rosa, de Piúma, dá start em sua carreira solo como Victor Rosa e faz os últimos preparativos para o lançamento de “Cidade Linda”, a primeira canção de sua safra autoral, com produção de Matheus Emis. Ele, que ficou conhecido na região capixaba por participar de dupla em barzinhos e bandas, assume os vocais em forma solo e mostra seu talento musical.

“Faço rascunhos de composições e canto canções há muitos anos, mas sempre fiquei adiando ao público. O gosto pela música em mim começou ainda bem pequeno, quando eu ia escondido ouvir aos domingos moda de viola no bar do Italiano (Jorge Vassoler), e logo depois disso comecei a tocar na igreja, e de lá para cá não parei”, relata Victor Rosa.

A pandemia fez o artista rever muitas coisas sobre sua trajetória no universo da música, “meus amigos e alguns músicos sempre me incentivaram a dar mais um passo e eu aproveitei esse momento como a hora certa para isso acontecer”, completa.



A CARREIRA SOLO DE VICTOR ROSA

Apesar de já ter tido experiência com a música como vocalista e instrumentalista de duplas e bandas, vivenciou um processo inédito em sua carreira ao ter que produzir um projeto em meio às limitações que as medidas de segurança contra expansão da Covid-19 exigiam.



O single “Cidade Linda” é o primeiro da investida da carreira solo do cantor e compositor Victor Rosa. Ao longo de sua carreira, o estilo do cantor sempre se mostrou com diferentes gêneros musicais. E é essa diversidade que ele quer trazer para sua produção autoral e em seus shows. “Acho que a essência da minha música autoral é o amor que sinto pela minha cidade e o seu povo. É um resgate de tudo o que já fiz como músico. Não quero impor limites às minhas criações”, diz.



O músico segue divulgando e apresentando seu trabalho. “Já estamos na estrada com a apresentação e divulgação do nosso trabalho. Estou fazendo tudo com muito carinho. Cada show nosso a energia do público aumenta”.