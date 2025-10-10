Carreta de castração chega a Guarapari para reforçar as ações de proteção animal

today10 de outubro de 2025 remove_red_eye44

Guarapari dá mais um passo importante nas políticas de proteção e bem-estar animal. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), anunciou que o município receberá, na segunda quinzena de novembro, a carreta de castração do Programa Estadual Pet Vida. A ação vai permitir a realização de castrações gratuitas de cães e gatos, promovendo o controle populacional, a prevenção do abandono e a melhoria da saúde animal e pública.

A carreta é equipada com ultrassom e equipamentos modernos, garantindo que os procedimentos sejam realizados com segurança, eficiência e cuidado. Na primeira etapa, o atendimento será feito ao longo de quatro a cinco dias, com expectativa de castrar cerca de 200 animais. Antes das cirurgias, todos os pets passarão por um exame de hemograma pré-operatório, e somente os que estiverem com a saúde adequada serão habilitados para o procedimento.

Os animais castrados sairão da carreta microchipados, com medicação garantida para o pós-operatório de cinco dias e, no caso das fêmeas, com roupinha cirúrgica, garantindo conforto e proteção durante a recuperação.

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Vanessa Seccato, o cronograma detalhado, com datas, locais e orientações para o cadastro dos tutores, será divulgado em breve. “Nosso objetivo é garantir que esse serviço chegue aos que mais precisam, com organização, responsabilidade e respeito ao bem-estar dos animais”, destacou.

O prefeito Rodrigo Borges ressaltou o impacto da iniciativa para o município. “A chegada da carreta de castração representa um marco importante para Guarapari. Essa ação é esperada há muito tempo por protetores e pela comunidade que luta pela preservação e cuidado dos animais. Estamos dando um passo decisivo para o controle populacional de cães e gatos, prevenindo o abandono e promovendo saúde e qualidade de vida. É uma conquista que reforça o compromisso da Prefeitura com a vida animal”, afirmou.

Guarapari foi contemplada no segundo ciclo do Pet Vida, com investimento de R$ 225 mil destinados à realização de castrações e ações de saúde animal. De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, o município é destaque na pauta da proteção animal.

“Guarapari entrou no segundo ciclo do Pet Vida, recebendo R$ 225 mil. Além desse recurso, em novembro receberemos a carreta do Pet Vida para realizar, no mínimo, 200 castrações. Essa ação é fundamental para avançarmos na proteção e cuidado com os animais”, reforçou.

Além da castração, Guarapari também foi beneficiada com a doação de 2 mil doses da vacina contra a cinomose, doença que afeta cães e pode ser fatal. A vacinação será iniciada prioritariamente nos animais comunitários, atendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e por ONGs parceiras. Segundo Vanessa, “as 2 mil doses permitirão imunizar cerca de 1.200 animais, já que os filhotes precisam de duas aplicações para a imunização completa”.