Carteira de crédito do Sicoob ES tem crescimento próximo a 30% no primeiro semestre de 2024

16 de agosto de 2024

Com resultado bruto de R$ 587,4 milhões, a cooperativa celebra 35 anos de crescimento e inclusão financeira

No ano em que completou 35 anos de atuação, o sistema regional Sicoob ES alcança o marco de 800 mil associados. O número em constante crescimento leva consigo outros indicativos positivos no fechamento do primeiro semestre. A carteira de crédito do Sicoob, que representa os empréstimos concedidos, fechou o primeiro semestre em R$ 14,6 bilhões, aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Sicoob ES fechou o primeiro semestre do ano com avanço em todos os seus indicadores mais importantes em relação ao primeiro semestre de 2023, com resultado bruto de R$ 587,4 milhões, 11,4% maior do que o alcançado no primeiro semestre de 2023.

O crescimento no número de associados se deve a fatores como a relevância dos produtos e serviços; os benefícios em ser cooperado, como taxas e condições diferenciadas e o pagamento de sobras e juros ao capital; à capilaridade do Sicoob ES, que dá acesso a populações antes desassistidas por instituições financeiras; e o relacionamento que a instituição constrói com seus associados.

“Nós estamos democratizando o acesso aos serviços financeiros. Temos diversos exemplos de regiões que não contavam com uma instituição financeira para sequer pagar suas contas. Para citar exemplos, inauguramos no ano passado a agência de Rio Marinho, em Cariacica, que atende sete bairros do entorno. Este ano inauguramos em Itaoca Pedra, região de Cachoeiro de Itapemirim, onde também não havia acesso a uma instituição financeira. Outros exemplos são em Itaipava, no Espírito Santo, e Santa Luzia, na Bahia, onde fomos a primeira instituição financeira a chegar”, conta Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES.

O balanço do primeiro semestre deste ano mostrou que os 800 mil cooperados estão, cada vez mais, utilizando os produtos e serviços do Sicoob. O valor de depósitos, por exemplo, cresceu 39,8% em relação ao mesmo período de 2023 e somou R$ 18,3 bilhões. A poupança cresceu 26,1% e alcançou R$ 2,3 bilhões.

Todos os números estão disponíveis para consulta em www.comunidadesicoob.com.br/ra.

Eficiência na gestão

No primeiro semestre de 2024, o Sicoob ES segue avançando, conforme tem experimentado nos últimos anos. A receita de serviços da instituição cresceu 32,7% em relação ao primeiro semestre de 2023, alcançando R$ 257,8 milhões. Já os ativos somam R$ 25,7 bilhões, aumento de 36,2%. Isso significa que a cooperativa aumentou seu patrimônio, investimentos e capacidade de gerar negócios. O patrimônio líquido alcançou R$ 4,8 bilhões, aumento de 24,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Estamos vivenciando um excelente momento no Sicoob, fruto de uma gestão comprometida com a saúde financeira da instituição, do protagonismo que temos assumido na vida financeira dos nossos cooperados e da confiança que eles depositam em nós. Queremos continuar oferecendo produtos e serviços adequados, a preços justos, com foco no apoio às comunidades que estamos inseridos e na promoção de um ambiente propício para os negócios”, afirma Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.

Segundo ele, o excelente resultado bruto do sistema Sicoob ES está diretamente ligado à sua eficiência na gestão, medida pelo Índice de Eficiência, que é a relação entre receitas totais e as despesas administrativas. No primeiro semestre de 2024, esse índice foi de 27,1%, um dos melhores entre as instituições financeiras do Brasil. Para efeito de comparação, a média do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) é de 60 pontos percentuais, conforme divulgado pelo Banco Central no último mês de julho.

“Cada ponto percentual de eficiência equivale a R$ 9 milhões nas sobras brutas do nosso sistema. Ou seja, se o Sicoob ES tivesse a mesma eficiência da média do sistema nacional, essa diferença de 33 pontos percentuais representaria uma redução de quase R$ 300 milhões. Nesse sentido, valorizo todas as cooperativas do sistema e seus profissionais, pelo diálogo para gerar ganho de escala por meio de serviços sistêmicos, demonstrando o cuidado na administração dos recursos dos cooperados”, avalia Nailson.

Protagonismo no agro

Sobre a carteira de crédito, dos R$ 14,6 bilhões cedidos pelo Sicoob ES, R$ 2,4 bilhões foram destinados exclusivamente ao agronegócio, reforçando o Sicoob como um grande parceiro do produtor rural.

“A tendência é que o segundo semestre do ano reforce ainda mais esse protagonismo, tendo em vista que o ano-safra é contado de julho a junho. Este representa o principal investimento do setor agro, mercado em que o Sicoob se destaca como o maior repassador de Funcafé do Estado pelo décimo ano consecutivo e o maior repassador do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) há três anos”, conta o diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES, Alecsandro Casassi.

Compromisso com as comunidades

Com investimentos recordes a cada ano na área de Responsabilidade Social, o principal destaque do primeiro semestre de 2024 da instituição se deu com os resultados do 6º Edital de Projetos Sociais, que irá destinar mais de R$ 4,4 milhões para 199 projetos de mais de 80 municípios. Este recurso beneficiará quase 118 mil pessoas nos quatro estados de operação do sistema regional, com projetos focados em inclusão social, educação, saúde, cultura, esporte e meio ambiente.

“O Sicoob acredita que, além das iniciativas próprias, o Edital Social é a oportunidade de dar as ferramentas para que iniciativas já existentes façam a diferença e gerem mudanças em seus contextos. Desta forma, atuamos como agentes de desenvolvimento econômico e social”, reforça a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES, Sandra Kwak.

O Sicoob

O Sicoob ES está celebrando 35 anos este ano e, em 2023, foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. O sistema regional, sediado no Espírito Santo, conta com 196 pontos de atendimento, mais de 800 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 8 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,6 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios.

Resultados Sicoob 2024/1 (comparação com primeiro semestre de 2023)

Ativos: R$ 25,7 bilhões (+36,2%);

Patrimônio Líquido: R$ 4,8 bilhões (+24,2%);

Depósitos: R$ 18,3 bilhões (+39,8%);

Carteira de crédito total (comercial + agro): R$ 14,6 bilhões (+29%);

Carteira de crédito comercial: R$ 12,2 bilhões (+27,4%);

Carteira de crédito agro: R$ 2,4 bilhões (+37,5%);

Receita de serviços: R$ 257,8 milhões (+32,7%);

Resultado bruto: R$ 587,4 milhões (+11,4%);

Associados: 797.573 mil (+18,6%);

Poupança: R$ 2,3 bilhões (+26,1%).

Entenda os termos

Ativos

São todos os bens e direitos que a cooperativa possui e que podem ser convertidos em dinheiro. Incluem imóveis, equipamentos, investimentos, contas a receber, entre outros.

Patrimônio Líquido

Representa a diferença entre os ativos e os passivos (dívidas e obrigações) da cooperativa. É o valor que pertence aos cooperados após a liquidação de todas as obrigações.

Depósitos

São os valores em dinheiro que os cooperados colocam em contas na cooperativa, incluindo contas correntes, poupança e outros tipos de contas de depósito.

Carteira de crédito total (comercial + agro)

É o total de empréstimos concedidos pela cooperativa a seus cooperados, tanto para fins comerciais (empresas) quanto para pessoas e para o setor agropecuário.

Carteira de crédito comercial

Refere-se especificamente aos empréstimos concedidos pela cooperativa aos cooperados para financiar suas atividades, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Carteira de crédito agro

Refere-se aos empréstimos concedidos pela cooperativa a cooperados que são produtores rurais e empresas do setor agropecuário.

Receita de serviços

É o dinheiro que a cooperativa recebe por serviços prestados aos cooperados, como tarifas de manutenção de contas, taxas por transferências, entre outros.

Resultado bruto

É o resultado da cooperativa antes de descontar impostos, juros, depreciação e amortização. Mostra a eficiência operacional da cooperativa.

Associados

São os membros ou cooperados que fazem parte da cooperativa e utilizam seus serviços. No contexto de uma cooperativa financeira, são também donos da cooperativa.

Poupança

É o dinheiro que os cooperados depositam em contas de poupança, um tipo de conta que oferece rendimentos de juros.