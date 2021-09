Cartões do Bolsa Alimentação de R$ 400 são distribuídos em Itapemirim

Os cartões bancários do Bolsa Alimentação no valor de R$ 400,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 200,00, começaram a ser distribuídos na manhã desta segunda-feira (30) para 250 das 1.400 famílias beneficiárias. Foram contempladas as pessoas com os nomes iniciados pela letra “A” até a “E”.

A cada semana, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasci) de Itapemirim vai divulgar um cronograma com uma nova lista de beneficiários já contemplados, com datas, local e horário para novas entregas do cartão Bolsa Alimentação.

Durante a ação de distribuição dos cartões no Ginásio Municipal Waldir Alves, na Vila, o prefeito de Itapemirim, Thiago Lopes, destacou a importância do programa. “Mais do que distribuir renda, a medida também visa incentivar a economia, já que o cidadão beneficiário vai gastar o dinheiro no comércio local”, explicou.

E completou: “É um programa de distribuição de renda, que com certeza vai trazer mais dignidade para o nosso povo, com a oportunidade de uma condição melhor em um tempo tão adverso como esse que estamos vivendo de pandemia”, pontuou.

O Bolsa Alimentação, regulamentado por meio do Decreto 17.265/21, prevê ações de transferência de renda para famílias em vulnerabilidade social. “A entrega dos cartões, com certeza, vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. A ajuda é um alento para as famílias que necessitam”, disse a secretária da Semasci, Adriana Peçanha Lopes.

Para Cristiane Fernandes Ferreira, 40 anos, de Itaipava, o auxílio vai ajudar muito. “O benefício chegou em boa hora”, comentou agradecida. “Esse dinheirinho vai me ajudar bastante”, concordou Carlos Pereira Mendes, 58 anos, de Calafate, que não via a hora de pegar o cartão.

“Vai dá para comprar umas coisinhas para as crianças”, contou Cátia Siqueira Vieira, 40 anos, de Córrego do Ouro, ao receber o cartão do Bolsa Alimentação.