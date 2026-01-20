Casa dos Municípios tem balanço positivo e amplia impacto no ES

Escola de Formação Política para Jovens, Feira da Agroindústria e Programa Arranjos Produtivos estão entre as principais ações desenvolvidas ao longo de 2025

A Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales) encerrou 2025 com um balanço positivo de suas atividades, consolidando-se como um importante elo entre o Parlamento estadual e os municípios capixabas. Ao longo do ano, o setor ampliou sua atuação em diferentes frentes, com destaque para a Escola de Formação Política para Jovens, a realização da Feira da Agroindústria e o fortalecimento do Programa Arranjos Produtivos, iniciativas que contribuíram para a formação cidadã, o desenvolvimento econômico e o apoio técnico às administrações municipais.

Formação política para jovens

Uma das principais iniciativas de 2025 foi a implantação da Escola de Formação Política para Jovens, projeto que responde à necessidade de formar cidadãos conscientes e lideranças comprometidas com a democracia, os direitos humanos e o bem-estar coletivo. A proposta pedagógica alia teoria e prática, com foco na ética, na gestão pública e na participação social.

O projeto foi executado em 11 municípios do Espírito Santo: Alfredo Chaves, Anchieta, Itapemirim, Conceição da Barra, Jaguaré, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Serra, Vila Velha e Vitória.

Com carga horária total de 80 horas, sendo 40 presenciais e 40 a distância, o curso formou 300 alunos. Mais de 50 professores voluntários, entre servidores da Ales e profissionais indicados pelos municípios, participaram da iniciativa. As atividades presenciais – considerando todas as turmas – somaram 380 horas, realizadas em espaços cedidos por escolas, prefeituras e câmaras municipais, sem custos com locação.

A organização do curso ficou a cargo da Secretaria da Casa dos Municípios, responsável pela articulação com as cidades capixabas e pelo acompanhamento das aulas, enquanto a Escola do Legislativo respondeu pela certificação dos alunos e professores. Ao todo, foram ofertadas 20 disciplinas, que abordaram temas como gestão pública, políticas sociais, direitos humanos, responsabilidade fiscal, comunicação política, ética e cidadania.

Feira da Agroindústria

Outro destaque do ano foi a Feira da Agroindústria 2025, que se consolidou como um espaço de troca de conhecimento, valorização da produção local e geração de oportunidades para o setor agroindustrial capixaba. O evento reuniu produtores, técnicos, empreendedores e visitantes em uma programação diversificada.

Os números demonstram o alcance da iniciativa: foram 2.700 visitantes, além de 180 participantes em minicursos, 290 em palestras, 580 em workshops e 400 pessoas nas aulas show. A feira também promoveu uma rodada de negócios, com a participação de 5 compradores e 20 agroindústrias, fortalecendo a conexão entre produção e mercado.

A programação contou com 12 minicursos, 5 palestras, 5 workshops, 2 aulas show, além de atrações culturais e musicais, reforçando o caráter educativo e integrador do evento.

Arranjos Produtivos

Em 2025, o Programa Arranjos Produtivos manteve e ampliou sua atuação, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento das cadeias produtivas no Espírito Santo. Atualmente, a iniciativa impacta direta e indiretamente cerca de 25 mil pessoas, com acompanhamento técnico contínuo em 1.700 propriedades rurais.

Entre as principais entregas do programa está a distribuição de mais de 1,5 milhão de mudas, 200 toneladas de calcário, além da entrega de kits de estufas, sistemas de hidroponia, aquaponia e apicultura. O programa também investiu fortemente em capacitação, com a realização de 78 treinamentos técnicos, 35 dias de campo e 35 seminários nos municípios atendidos.

A atuação contempla 25 culturas diferentes, como café arábica e conilon, cacau, banana, pimenta, morango e piscicultura, abrangendo dezenas de municípios nas regiões Norte, Noroeste, Sul, Serrana e Litoral do Estado.

Para 2026, a previsão é de expansão do programa, com a ampliação de 27 para 35 municípios atendidos, contratação de novos técnicos, desenvolvimento de um aplicativo de gestão para monitoramento da produtividade e reforço dos investimentos em comunicação institucional.

A secretária da Casa dos Municípios Joelma Costalonga explicou que a ampliação do projeto só será capaz graças ao empenho de toda a equipe envolvida.

“Nossa expectativa é agora sair de 27 municípios e ir para 35. Com isso, a gente já atende praticamente a metade dos municípios do Estado. Essa expansão se deve à seriedade do nosso trabalho, da prestação de serviço que nós fazemos, com técnicos, coordenadores, mobilizadores, pessoas muito responsáveis e com o cuidado que o presidente dessa Casa, deputado Marcelo Santos, tem na averiguação efetiva do uso do recurso que é aplicado”, afirmou.

“Mas o melhor de tudo isso é ver que a gente está conseguindo trazer melhoria na qualidade de vida do nosso pequeno agricultor, para que ele possa se sentir valorizado, para que o município dele se desenvolva mais, para que ele tenha a oportunidade de levar segurança alimentar para sua família e sua comunidade”, acrescentou a gestora.

Atuação integrada e apoio aos municípios

O balanço das atividades de 2025 evidencia o papel estratégico da Casa dos Municípios como instrumento de apoio técnico, formação e articulação entre a Assembleia Legislativa e os municípios capixabas. As ações desenvolvidas ao longo do ano reforçam o compromisso da Ales com o fortalecimento da gestão pública municipal, o estímulo ao desenvolvimento econômico e a promoção da cidadania em todo o Espírito Santo.

foto Lucas S. Costa