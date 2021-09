Casaca leva seu congo pop a Linhares neste sábado (18)

today14 de setembro de 2021 remove_red_eye26

O Casaca se prepara para mais um show no ES e leva o seu congo pop a Linhares neste sábado, dia 18. A apresentação será no balneário do Pontal do Ipiranga, no beach bar Cabana Nazaré, a partir das 18 horas. Na noite também se apresentam o rapper Sammuca 05 e a banda Forró Fiá.

O Casaca prepara uma série de novidades para o público neste ano e no próximo. A banda vai lançar um disco com 13 músicas inéditas e três clipes, além de fazer feats com nomes de peso da música brasileira, como o vocalista da banda Maskavo, o Marceleza.

O grupo é uma das maiores bandas da história do ES e já vendeu mais de 100 mil discos. Segundo o vocalista do Casaca, Renato Casanova, o novo álbum “vai premiar os mais de 20 anos de carreira da banda e conectar com o público que sempre nos acompanhou e a galera mais nova, no Estado e por todo o país”.

Serviço

Banda casaca se apresenta em Linhares

– Quando: neste sábado, dia 18.

– Onde: balneário do Pontal do Ipiranga, no beach bar Cabana Nazaré, avenida Beira Mar.

– Horário: a partir das 18 horas.

– Ingressos: antecipado – R$ 30.

– Contato: Marcelo Xing (27) 9 9862-3823.