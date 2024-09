Casagrande anuncia edital de licitação da Terceira Ponte de Colatina

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta quinta-feira (04), o lançamento do edital de licitação para implantação da Terceira Ponte de Colatina. Com investimento de R$ 164 milhões, a intervenção vai transformar a mobilidade com a criação de um sistema binário que contemplará o Centro do município e parte do bairro São Silvano. Ainda na cidade, Casagrande anunciou novos investimentos nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento urbano e saúde.

“É muito bom participar da realização dos sonhos das pessoas. Quando chego aqui em Colatina e olho para trás, vemos tudo que já fizemos e o que ainda vamos fazer. No meu primeiro mandato, fiz a Variante de Colatina. Depois ampliamos a Ponte Florentino Avidos e está em andamento a macrodrenagem do Córrego do Ouro. Vamos publicar amanhã [sexta-feira, 06] o edital da Terceira Ponte e teremos a licitação em três meses, como manda a lei. Após a assinatura do contrato, a empresa terá seis meses para elaborar o projeto executivo. Esse é um passo fundamental para transformar essa obra em realidade”, explicou o governador.

A antiga Ponte Florentino Avidos passará a ter as duas vias de tráfego no sentido Centro de Colatina e a Terceira Ponte terá duas vias no sentido São Silvano com ciclovia e calçadas, totalizando uma largura de 16,60 metros. A totalidade das obras também criará um novo ramal de ligação da região central de Colatina com o contorno das rodovias BR-259 e ES-080, passando pelo bairro Castelo Branco e Maria das Graças. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande autorizou o início da obra de drenagem em Tunnel Liner no bairro Maria das Graças. O investimento é de aproximadamente R$ 4 milhões em recursos provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. Além da drenagem, serão realizadas a construção de 200 metros lineares de calçada e a implantação de meio-fio. As intervenções vão beneficiar cerca de 1.800 moradores da região apontada como área sujeita a alagamentos em períodos de chuva.

“Esse investimento vai garantir a proteção das famílias e de seu patrimônio, bem como vai contribuir para a melhoria da mobilidade urbana, já que obras de drenagem evitam a interrupção do tráfego de veículos e pedestres devido a alagamentos nas vias públicas. Com o Fundo Cidades, o Governo vai realizando ações de prevenção e mitigação em áreas de risco, além de prevenção a eventos hidrológicos extremos e conservação de recursos hídricos, visando à preservação de vidas e à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado”, afirmou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi autorizado um convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e a Prefeitura Municipal, para obras de infraestrutura urbana no município de Colatina. Será realizado o recapeamento asfáltico de 32 ruas localizadas nos bairros Columbia, Honório Fraga e José de Anchieta, com investimento de R$ 8,1 milhões.

“É uma satisfação poder proporcionar esse momento para tantas famílias, com uma obra que traz segurança e salva vidas. Para muitos, pode até ser uma obra simples, mas quem vive aqui sabe a importância de um muro de contenção e melhorias das ruas. Quero agradecer a confiança de todos porque é assim que trabalhamos, pensando no próximo, visando à melhora da condição de vida das pessoas e planejando um Espírito Santo para o futuro”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Na área da Saúde, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Columbia. Serão investidos R$ 2,78 milhões na construção da unidade, que será composta por três equipes de Estratégia de Saúde da Família. O modelo arquitetônico segue o desenvolvido pela Secretaria da Saúde (Sesa).

O município foi contemplado por meio do Componente Infraestrutura, do Plano Decenal APS+10. O Plano Decenal APS+10 (Portaria Sesa nº 075-R, de 10 de maio de 2022) visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mais humanizados, acolhedores e resolutivos, por meio da elaboração de ações e programas para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS).

Entre essas ações, tem-se o Componente Infraestrutura para a construção de UBS nos municípios capixabas. Ao todo, 52 municípios estão sendo contemplados com repasse de recursos para construção de 110 novas unidades básicas de Saúde em todo Espírito Santo.

foto Hélio Filho/Secom