Casagrande anuncia publicação de edital para pavimentação da ES-261

18 de outubro de 2021

O Governo do Estado publica, nesta terça-feira (19), o edital para as obras de pavimentação da Rodovia ES-261, no trecho que liga o município de Itarana à Comunidade de Alto Jatibocas. Serão investidos cerca de R$ 70 milhões nas intervenções no trecho de 17 quilômetros de extensão, que serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

O anúncio da publicação foi feito pelo governador Renato Casagrande em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória. Entre os serviços executados, estão previstas a construção de meio-fio, caixas coletoras, descidas d’água, bueiros e sarjetas, além de acostamento e faixa multiuso. Também será implantada uma interseção para Jatibocas e uma nova sinalização horizontal e vertical.

“Vamos publicar o edital dessa obra tão sonhada pela região. Levamos telefonia e internet para Alto Jatibocas em nosso primeiro mandato e agora vamos dar mais um passo rumo ao desenvolvimento com o asfalto, que vai ajudar o turismo e a agricultura. Sei a importância dos investimentos e como isso marca a vida das pessoas. Estamos fazendo um conjunto histórico de investimentos nesse Estado, como jamais havia sido visto”, destacou o governador.



O prefeito de Itarana, Vander Patrício, comentou sobre a importância dessa ação. “Quando colocamos essa obra como uma das prioridades, o senhor governador me disse, de forma muito serena, que iria fazer e agora está mostrando que tem palavra e vai fazer! O senhor está fazendo política com P maiúsculo. Nosso sentimento é de gratidão. Meu sonho é ver um dia aquela lama e poeira dando lugar para o progresso. Agora estamos próximos desse momento”, afirmou.



“Sabemos que é uma demanda e um desejo antigo da população. A pavimentação asfáltica no local vai gerar mais emprego, renda e proporcionar mais conforto aos motoristas”, observou o diretor-presidente do DER, Luiz César Maretto.



A vice-governadora Jacqueline Moraes também participou da solenidade. “O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo tem entregue um trabalho ágil e competente, de maneira bastante comprometida com as obras públicas. Essas ações para melhoria das rodovias são um grande incentivo para o turismo local, estimulando as pessoas a se dirigirem aos lugares graças também a boa qualidade das vias”, completou.