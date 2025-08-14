Casagrande apresenta Programa Estado Presente em Defesa da Vida em evento nacional

A queda nos indicadores de violência no Espírito Santo e o modelo de gestão do Programa Estado Presente em Defesa da Vida foram tema da palestra do governador Renato Casagrande, durante o 19º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está sendo realizado em Manaus (AM). Casagrande demonstrou a experiência capixaba que está se tornando referência para o restante do País.

Com redução em diversos indicadores, o mandatário capixaba ressaltou a queda no número de homicídios que saiu de mais de 2 mil registros por ano, em 2010, antes da criação do Programa, para 852 no ano passado, o menor de toda a série histórica. Casagrande enfatizou a necessidade de integração entre as forças de segurança, bem como o uso da tecnologia para ampliar a segurança da população.

“Veja como o uso da tecnologia é fundamental. Ontem [terça-feira, 13] tivemos a prisão de uma mulher que estava foragida por conta de um homicídio ocorrido há 30 anos. Ela foi localizada através do sistema de reconhecimento facial em um terminal de ônibus. Após essa identificação, ela foi presa e entregue à Justiça. Esse sistema e o nosso Cerco Inteligente que chamaram a atenção do governador do Amazonas [Wilson Lima], que trouxe essa tecnologia com o nome de Paredão e já tem obtido sucesso”, afirmou o capixaba.

Utilizando este exemplo, Casagrande avaliou como fundamental a troca de informações e o estabelecimento entre os estados para fechar o cerco contra a criminalidade. No entanto, o governador capixaba pondera que, além dos investimentos na área de segurança, é preciso também dar ênfase ao lado social – como ocorre na metodologia do Programa Estado Presente em Defesa Vidal.

“O Programa Estado Presente tem essa transversalidade. Não podemos colocar todo peso nas costas do policial. Por isso, educação, esporte, cultura, infraestrutura urbana… tudo isso é importante e fundamental no enfrentamento à criminalidade. No dia de amanhã [sexta-feira, 15], vamos anunciar a transferência de R$ 485 milhões para os municípios investirem em educação, especialmente para a construção de creches, que é uma demanda importante”, mencionou o mandatário capixaba.

Casagrande também apresentou os dados e resultados obtidos por meio do Programa Estado Presente. “Nosso reconhecimento facial já colaborou com a prisão de cerca de 350 pessoas desde seu início dos testes, que começaram no final do ano passado. Isso mostra que a tecnologia é uma aliada dos nossos policiais e imprescindível para a redução dos crimes em nosso Estado. Não conseguimos impedir todas as pessoas de praticarem crime, mas a gente consegue, além de reduzir a prática, mostrar que no Espírito Santo a chance de acabar preso ao cometer um ato ilícito é grande”, enfatizou.

