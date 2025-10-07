Casagrande assina contrato bilionário para universalização do saneamento no Espírito Santo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, assinará nesta quarta-feira (8), a partir das 13h30, no Palácio Anchieta, dois contratos bilionários que marcam um novo ciclo na infraestrutura de saneamento básico do Estado. Os acordos, firmados por meio da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), serão celebrados com as multinacionais espanholas GS Inima e Acciona, que assumirão a execução dos serviços de esgotamento sanitário em 43 municípios capixabas.

O investimento total previsto ultrapassa R$ 7 bilhões, considerando aportes e custos operacionais distribuídos ao longo de 25 anos de contrato. A iniciativa integra o programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) voltadas à universalização do saneamento básico no Espírito Santo, um passo considerado histórico para o setor no Estado.

Com a assinatura, todos os municípios atendidos pela Cesan passarão a contar com serviços de esgotamento sanitário gerenciados em regime de PPP, garantindo avanços significativos em saúde pública, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental.

O evento contará com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, do presidente da Cesan, Munir Abud, e de representantes das empresas GS Inima e Acciona, além de outras autoridades estaduais.

A medida reforça o compromisso do governo capixaba com o cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização do acesso aos serviços de água e esgoto até 2033.