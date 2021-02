Casagrande assina Termo de Parceria Técnica para realização dos Jogos Escolares Brasileiros

today12 de fevereiro de 2021 remove_red_eye40

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), assinaram, nesta quinta-feira (11), o Termo de Parceria Técnica, que regulamenta a realização dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) em 2021. O documento também oficializa a participação dos estudantes capixabas na etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), principal competição estudantil do País. A assinatura ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória.

Assinaram o termo que trata das responsabilidades das instituições na execução da competição, o governador do Estado, Renato Casagrande, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, o presidente da Fecade, Lidimar Marquêz, e o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho.

Após um hiato de 17 anos, a categoria infantil (12 a 14 anos) dos JEB’s voltará a ser realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). O evento está programado para acontecer entre os dias 29 de outubro e 05 de novembro, no Rio de Janeiro. A etapa juvenil (de 15 a 17 anos) dos jogos, entretanto, seguirá sendo realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), como nos anos anteriores.

“Sempre digo que o esporte traz disciplina, saúde e ajuda na interação social. Além disso, atletas de alto rendimento podem surgir se destacando em competições como esta. Nosso Estado tem muitos esportistas talentosos, medalhistas olímpicos e jogos deste tipo são fundamentais para atrair nossos jovens para a sala de aula. Ainda mais que tivemos um ano difícil por conta da pandemia, que tirou os alunos de dentro da sala de aula. A realização desses jogos – seguindo todos os cuidados e protocolos de biossegurança – será muito importante para que a gente possa ir retomando nossas atividades”, comentou o governador.

A assinatura do termo também foi celebrada pelo secretário Júnior Abreu, que reforçou os benefícios da parceria entre a Fecade e a CBDE para o Espírito Santo. “Estamos acompanhando, desde que a Confederação assumiu o compromisso de realizar os JEB’s, como a entidade vem trabalhando com seriedade para que a competição seja feita da melhor forma possível. Além da parte esportiva, a parceria também trará coisas boas para o Estado, afinal a CBDE já confirmou que custeará todas as passagens aéreas para o evento, algo que não tínhamos nos anos anteriores”, disse.

Os dois subsecretários da Secretaria de Esportes e Lazer, Weverson Meirelles e Dório Belarmino, e o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, Robson Aguiar, também participaram do ato.

Visita técnica

Além de participarem da assinatura do termo, os membros da CBDE aproveitaram a oportunidade para visitar algumas praias de Vitória, Vila Velha e Serra, locais que podem ser definidos como sede do Campeonato Brasileiro Estudantil de Vôlei de Praia. No município serrano, o encontro contou também com a presença do prefeito da cidade, Sérgio Vidigal.

A competição, que deve ocorrer entre o fim de 2021 e o início de 2022, vai reunir cerca de 400 atletas de todos os estados brasileiros. O presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, elogiou os espaços apresentados pela Sesport e colocou o Espírito Santo na disputa para sediar o torneio.

“A vinda da CBDE aqui no Espírito Santo demonstra a iniciativa de se trazer eventos esportivos para o Estado, nacionais e internacionais. Nos reunirmos com o governador Renato Casagrande é de suma importância, porque demonstra o comprometimento que o Governo tem com o desenvolvimento humano, social e o esporte educacional. A assinatura desse termo proporcionará exatamente isso: o acesso dos alunos atletas do Espírito Santo a uma competição nacional, que também dará vaga aos jogos sul-americanos em dezembro”, comentou Antônio Hora Filho.

Os JEB’s

Os Jogos Escolares Brasileiros de 2021 contarão com disputas em diversas modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, vôlei de praia, natação, tênis de mesa, xadrez, caratê, wrestling (luta olímpica), ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, ciclismo e taekwondo.

Dessas 17 modalidades, nove são seletivas para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão disputados em Brasília, em dezembro deste ano. Entre eles estão: atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, natação, tênis de mesa e xadrez.

Destinada a atletas escolares nascidos em 2007, 2008 e 2009, os Jogos Escolares Brasileiros são organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania. A previsão de é que mais de seis mil estudantes participem da competição.