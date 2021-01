Casagrande autoriza construção da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim

Os investimentos na melhoria da infraestrutura para as forças de segurança pública no Espírito Santo não param. Nesta sexta-feira (15), o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para as obras de construção da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Também foi anunciada a publicação do edital para reforma e ampliação da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Guaçuí. Somados, os investimentos do Governo do Estado ultrapassam R$ 7 milhões.

“Aqui em Cachoeiro, demolimos o prédio antigo, pois era um problema para a vizinhança. Nosso governo acabou e o seguinte não deu sequência. Agora vamos dar início a essa obra tão importante. Será a delegacia mais bonita do Estado. No mandato passado fizemos a delegacia de Guaçuí. Agora vamos reformar e ampliar a Companhia da Polícia Militar daquela cidade para que possamos dar mais dignidade de trabalho aos nossos policiais e mais condições de atendimento à população”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que as melhorias fazem parte do escopo do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. “As pessoas ainda têm desconfiança do poder público, mas com seriedade, as obras se tornam realidade. É assim em nosso governo. Em 2011, recebemos o Estado destruído na área da segurança pública e entregamos em 2014 com uma estrutura organizada. Voltei ao governo em 2019 e encontrei a segurança pública da mesma forma: destruída e desmotivada. Desde então, quase toda semana estamos dando ordens de serviço ou entregando algum equipamento para reestruturar a segurança pública”, pontuou.

As duas obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). As obras da 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, vão acontecer no Bairro Independência e contam com investimentos de R$ 5,37 milhões. O projeto arquitetônico foi elaborado com uma área total construída de 1.367,31 metros quadrados, composta de dois andares. O prazo de conclusão das intervenções é de 720 dias.

O espaço vai abrigar a Superintendência de Polícia Regional, Gabinete do Chefe da Regional, Seção de Apoio Administrativo, Seção de Apoio Operacional, Seção de Registro e Verificação de Ocorrências, Seção de Inteligência, Análise e Estatística, Delegacia de Plantão Regional, Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, Delegacia Especializada de Narcóticos, Delegacia Especializada de Investigações Criminais, Delegacia Especializada de Infrações Penais. O prédio conta ainda com ambientes de recepção, sanitários acessíveis masculino e feminino, cozinha, almoxarifado, arquivo, sala para material apreendido e estacionamento.

Ainda durante a solenidade, o governador Casagrande anunciou a publicação do edital para obras de manutenção preventiva e corretiva da 3ª Cia. do 13º Batalhão da PMES, localizada no Centro de Guaçuí. Serão investidos R$ 1,68 milhão nas intervenções, que contemplam ainda a substituição de pisos e esquadrias, demolição da laje existente e reconstrução do telhado para as viaturas locais, substituição da estrutura de madeira e telhas termo acústicas, revestimento e pintura das paredes, revisão da parte elétrica e manutenção das instalações hidrossanitárias.

“O Governo do Estado vem investindo forte na reestruturação das forças de segurança e esses anúncios são um bom exemplo. Desde o mês de dezembro, o governador vem fazendo entregas, autorizando obras e demonstrando todo o apreço que tem pelas forças de segurança. Essas obras vão dar mais dignidade e estrutura para os policiais civis e população de Cachoeiro de Itapemirim, que é um dos municípios mais importantes do Estado, além dos policiais militares que atuam em Guaçuí. Esse é o programa Estado Presente, que se preocupa com todas as vertentes na promoção da segurança”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.

No mesmo sentido, o diretor presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, destacou que as obras vão garantir melhores condições de trabalho aos policiais e de atendimento à população. “A área de segurança pública estava praticamente abandonada, mas o Governo do Estado através desses investimentos está finalmente devolvendo ao servidor público as condições para desempenhar bem o seu trabalho”, comentou.

Foto galeria: Rodrigo Araujo/Governo-ES