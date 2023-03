Casagrande autoriza início das obras de restauração do Solar Miguel Simão, em Alegre

today23 de março de 2023 remove_red_eye47

Foi autorizado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta quinta-feira (23), o início do serviço de restauração do Solar Miguel Simão. A obra é fruto do convênio firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e a prefeitura de Alegre. Na mesma solenidade foi assinado o convênio para pavimentação e drenagem de ruas, no bairro Campo da Aviação, além do repasse de recursos do Fundo Cidades para obras de infraestrutura.

“Estamos dando a Ordem de Serviço para a restauração desse lindo prédio de 1927. Uma ação que vai deixá-lo ainda mais belo. A cidade de Alegre tem uma riqueza cultural extraordinária. Também assinamos o convênio para obras de drenagem e pavimentação de ruas. Além disso, o Estado tem parceria para melhorias nas escolas municipais e já está bem encaminhada a revitalização do teatro. Só conseguimos fazer esse trabalho de apoio aos municípios tendo um Estado organizado”, destacou o governador.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, o Nirrô, falou mais sobre os investimentos do Estado na cidade. “Estive ao lado do governador, pois entendi que o município recebeu diversas obras estruturantes, como a contenção de muros, e ainda temos muito a fazer. Registro aqui minha fidelidade ao governador que tem atuado com muita presteza em todo Estado. Em breve, estaremos juntos novamente inaugurando todas essas obras que anunciamos e estamos fazendo em parceria. Vamos transformando a nossa cidade em um município cada vez melhor para se viver”, afirmou.

As obras no Solar Miguel Simão contemplam os serviços de restauração da cobertura, forros, portas, janelas e pisos. Além da restauração das pinturas artísticas das paredes internas do segundo pavimento do imóvel, pertencente à Administração Municipal. O investimento total é de R$ 2,5 milhões.

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, lembrou que o Solar Miguel Simão é uma referência da cidade de Alegre, com importante papel na formação musical de jovens por meio de seus projetos. “É uma alegria para o Governo do Estado, em parceria com a prefeitura, viabilizar a requalificação do espaço que, sem dúvida, seguirá sendo importante espaço para a cultura do sul do Espírito Santo”, ressaltou.

O Solar Miguel Simão é uma importante edificação, construída entre 1925 e 1928, tombado como patrimônio histórico e cultural do município de Alegre por meio do Decreto nº 3.695/98, datado de 24 de julho de 1998.

Mais investimentos

Por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) foi assinado o convênio para execução das obras de pavimentação e drenagem das ruas Joaquim Prata, José Valli, José Silveira Domingues e José Francisco Lacem, localizadas no bairro Campo da Aviação.

Com investimento de R$ 2 milhões, as intervenções vão beneficiar aproximadamente dois mil moradores.

“A execução da pavimentação, drenagem e calçada cidadã nas ruas, localizadas no bairro Campo da Aviação, trará melhoria na qualidade de vida da população, que contará com mais mobilidade e acessibilidade de veículos e pedestres, contribuindo para o desenvolvimento urbano e socioeconômico da região”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Ainda durante a solenidade, foi assinada a Ordem de Serviço para a pavimentação e drenagem da Rua Phorphiria de Melo Sobreira. Para a realização da obra, o Governo do Estado autorizou transferência ao município de um total de R$ 91 mil. Com a pavimentação e drenagem da via a estimativa é de que 200 moradores sejam beneficiados diretamente, livrando-se do incômodo da poeira em dias de sol e da lama em dias de chuva.