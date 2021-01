Casagrande autoriza início das obras na Avenida Abido Saadi, na Serra

today13 de janeiro de 2021 remove_red_eye45

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta quarta-feira (13), a Ordem de Serviço para obras de reabilitação e reforma da Avenida Abido Saadi, no município da Serra. As intervenções serão realizadas no trecho de 7,52 quilômetros entre a Curva da Baleia e a Praia de Capuba, em Jacaraípe, que faz parte da Rodovia ES-010. Também foi autorizado o início das obras de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Vila Nova de Colares e anunciada a publicação dos editais para reforma de outras duas unidades: a EEEFM Arlindo Ferreira Lopes e a EEEFM Professor Juraci Machado.



Durante a solenidade de assinatura dos atos, Casagrande destacou a importância desses novos investimentos, estimados em R$ 60 milhões, no município serrano. “Investir em educação é um dos pilares da nossa gestão. Outro pilar é ter uma infraestrutura adequada, tornando o Estado cada vez mais competitivo. A Avenida Abido Saadi é uma importante ligação para quem vai e volta da região norte e para quem gosta de frequentar as lindas praias dessa região”, afirmou.



O governador lembrou ainda que a via não passava por uma reestruturação desde a década de 1980. “Vamos humanizar a avenida, dando melhores condições de tráfego. Também iremos dar continuidade ao Contorno de Jacaraípe, pois com a chegada do Porto, a região terá um maior fluxo de veículos, principalmente os pesados, deixando a Abido Saadi para os moradores e os turistas”, disse.



Além da elaboração do projeto básico e executivo e a execução das obras de terraplanagem, a o trecho da ES-010 na Abido Saadi vai receber nova drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária, obras de proteção ambiental, além de serviços complementares, como duplicação do trecho entre a Avenida Guaianazes e a Praia de Capuba, calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes. O investimento é de R$ 37,9 milhões e o prazo de execução das obras é de 24 meses.



Para o diretor presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, a reabilitação da Avenida Abido Saadi vai ser transformadora para os moradores e turistas que frequentam a Serra. “Esta obra chegou para mudar a vida dos moradores da Grande Jacaraípe. Importantíssima para o turismo e a mobilidade, assim como também para os comerciantes. É com muita alegria que o DER-ES executa mais uma importante empreitada para o Espírito Santo”, comemorou.

Reforma de escolas

Na área da educação, o governador Casagrande assinou a Ordem de Serviço para as obras de reforma da EEEFM Vila Nova de Colares, localizada no bairro Vila Nova de Colares. O investimento de quase R$ 2 milhões vai beneficiar aproximadamente 1.300 alunos e servidores da unidade escolar, que contará com melhorias no bloco escolar, vestiário, quadra poliesportiva, auditório e área externa. Foram anunciados, ainda, mais R$ 21 milhões na reforma de mais duas importantes escolas do município: a EEEFM Arlindo Ferreira, no bairro Boa Vista, e a EEEFM Professor Juraci Machado, em Barcelona.

“Toda crise aumenta a desigualdade e a única ferramenta que pode diminuir esse mal é através da educação. Muitas crianças e jovens não irão retornar às aulas agora por conta do afastamento das escolas por causa da pandemia. Muitos outros perderam o ano por não terem as mesmas condições para estudar em casa. Estar em sala de aula é fundamental e por isso faço um apelo ao novo prefeito, já que o Estado irá retornar com as aulas presenciais nas cidades de Risco Baixo e Moderado a partir do dia 4 de fevereiro”, citou o governador.

A EEEFM Arlindo Ferreira Lopes receberá serviços de reforma e ampliação que disponibilizará aos alunos e ao corpo docente um novo espaço esportivo, auditório, laboratório de informática, laboratório de física, laboratório de química, biblioteca, 16 salas de aula, sala multiuso, ambiente administrativo e refeitório. A área total construída será de 3.544,25 metros quadrados. O valor do investimento é de R$ 8.960.150,79, com prazo de conclusão de 30 meses.

Já a EEEFM Professor Juraci Machado contará com serviços de reforma e ampliação, construção de espaço esportivo com vestiário, auditório, dois laboratórios de informática, laboratório de física e matemática, laboratório de química e biologia, biblioteca, dezesseis salas de aula, sala multiuso, sala de artes, ambiente administrativo e refeitório, com área total construída de 4.779,49 metros quadrados e investimento de R$ 12.111.924,84. O prazo de conclusão das obras é também de 30 meses.

O diretor presidente do DER-ES também comentou sobre estes trabalhos. “É com imensa alegria que recebemos esta missão. O DER executou projetos bonitos e modernos. Cada intervenção vai ser executada com muito carinho. Nossa equipe não mediu esforços para preparar uma estrutura de qualidade para esta nova geração”, pontuou Maretto.