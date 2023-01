Casagrande autoriza investimento superior a R$ 18 milhões em Cariacica

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou nesta quarta-feira (18), a Ordem de Serviço para obras de construção de galerias de macrodrenagem nos bairros Jardim de Alah e Rio Marinho, além das obras de pontes e passarelas sobre o Córrego Jardim de Alah no bairro Nelson Ramos I, no município de Cariacica. O investimento é superior a R$ 18 milhões, beneficiando mais de oito mil moradores da região.

“Esse é um momento importante para o município de Cariacica. Temos obras em várias partes da cidade, um exemplo são as obras de rede de esgoto em diversos bairros. Cariacica tinha um nível de investimento e agora a cidade está em outro patamar com o trabalho que estamos realizando em parceria com a Prefeitura, sempre o bem-estar dos moradores”, afirmou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Temos obras de macrodrenagem em Cariacica, Vila Velha e Viana, que ajudam a resolver esse problema. Sabemos que não é possível acabar com alagamentos devido à intensidade de algumas chuvas. Mas com as galerias limpas e as estações de bombeamento funcionando, podemos lançar as águas das chuvas mais rapidamente para o mar. Para isso, não bastam apenas os investimentos do Estado, é preciso a ação dos municípios e da população para manter os rios e córregos limpos.”

O prefeito Euclério Sampaio falou sobre a importância de mais esse investimento na cidade. “Cariacica vive um momento de realização de sonhos. É uma obra que está saindo do papel e espero que a gente possa inaugurá-la ainda este ano. Temos várias outras obras em parceria com o Governo do Estado, como o Mercado Municipal, a Orla de Cariacica, a Avenida América e diversas outras. Trazendo desenvolvimento que a nossa cidade nunca viu. Renato Casagrande é um governador que cuida das pessoas”, comentou.

Investimentos

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, pontuou que a execução da macrodrenagem traz benefícios para o meio ambiente, para a população e para o poder público. “Dentre eles, podem ser citados a redução de custos com manutenção de vias públicas, a possibilidade de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas após chuvas intensas, além do escoamento rápido das águas superficiais com redução de danos às propriedades e do risco de perdas humanas e da diminuição das doenças de veiculação hídrica”, disse.

As galerias de macrodrenagem de Jardim de Alah, nos bairros Jardim de Alah e Rio Marinho, contam com galerias de concreto com célula dupla sobre o Córrego Jardim de Alah, com o objetivo de melhorar o escoamento das águas deste córrego até o deságue no Rio Marinho, com investimento de R$ 14,8 milhões.

Visando garantir o escoamento adequado das águas do Córrego Jardim de Alah, serão construídas ponte e passarelas sobre o Córrego Jardim Alah, no bairro Nelson Ramos I. A ponte da rua Principal será construída para substituir o bueiro existente, interligando a estrada municipal de Caçaroca, nos bairros Nelson Ramos I e Jardim Botânico, eliminando pontos de estrangulamento do Córrego Jardim de Alah e, portanto, melhorando o escoamento de suas águas.

A obra também contempla a construção e instalação de 2 passarelas interligando os bairros, em substituição às duas passarelas improvisadas de madeira que estão estrangulando o córrego. O investimento nesta ação é de R$ 3,8 milhões.