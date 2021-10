Casagrande autoriza obras de revitalização da Avenida América, em Cariacica

Nesta segunda-feira, 25, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, autorizou o início das obras de revitalização da Avenida América, no município de Cariacica. Além da implantação de pista dupla e restauração do pavimento existente, as obras incluem serviços de terraplanagem, drenagem e sinalização rodoviária em 1200 metros de melhorias. No mesmo evento, foi oficializada a doação do terreno para construção do Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica em Cariacica, além do anúncio de novos investimentos na área de assistência social.

“Os comerciantes e os moradores dessa região sofrem muito com as enchentes. Estamos fazendo um conjunto grande de investimentos. São mais de R$ 1 bilhão em investimentos contratados para Cariacica. É o maior volume de investimento que a cidade já recebeu na história e Cariacica merece. Essa obra na Avenida América é uma antiga demanda da população da região e agora retomamos o projeto para que possamos finalizar este sonho e transformar a vida desses moradores e empresários”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, também falou sobre a importância da parceria do Governo do Estado com o município. “Os meus pais escolheram esse município para viver. Nasci e cresci em Jardim América. O governador me ajuda demais. Sempre digo que Cariacica tem dois prefeitos, eu e o governador Casagrande. Queremos crescer 40 anos em quatro, mudando a realidade da nossa cidade”, declarou.



As obras foram licitadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) seguindo o modelo do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), no qual a empresa vencedora é responsável pela elaboração do projeto e execução da obra. Ao todo, serão investidos R$ 38 milhões nas intervenções. O prazo de execução dos serviços é de 630 dias.



“A revitalização da Avenida América, uma das principais do município de Cariacica, vai trazer mais infraestrutura e desenvolvimento e geração de oportunidades e empregos, beneficiando toda a população cariaciquense”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto.



Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica será em Cariacica

Ainda durante o evento, foi firmado o acordo entre o Estado e o Município para doação do terreno para construção do futuro Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Espírito Santo. A área cedida, de cerca de 8.500 metros quadrados, fica às margens da BR-262, ao lado da sede da Prefeitura Municipal, no bairro Alto Lage. A construção da sede integrada de Perícias está prevista para ser iniciada em 2022.



A ação de estruturação e fortalecimento do sistema de Segurança Pública faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.



A nova sede deverá adotar soluções para uma edificação inteligente, além de critérios de sustentabilidade e atender a todas as normas de acessibilidade. A empresa que irá elaborar o projeto já está contratada. Em um mesmo edifício serão integrados todos os serviços e seções dos Departamentos que compõem a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), sendo eles: Criminalística, Medicina Legal, Identificação e Laboratórios Forenses.



“Esse Centro vai trazer muito mais dignidade para as pessoas que procuram as atividades da polícia técnico-científica em seu momento de angústia, bem como tranquilidade para os profissionais que exercerão, também com mais dignidade, suas atividades dentro desse Centro. É um momento de reconstrução da Segurança Pública”, pontuou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho.



O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Darcy Arruda, completou: “A Polícia Civil agradece imensamente a possibilidade de termos um Centro de Polícia Técnico-Científica dentro das diretrizes do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Estamos também trabalhando em inovações e realizando investimentos preparatórios para a chegada desse Centro, com investimentos na ordem de R$ 17 milhões em aparelhagem para a Polícia Técnico-Científica”, reforçou.



O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou a importância do Centro no contexto das estratégias do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com o qual o Governo vem fazendo uma série de investimentos em Segurança Pública, em relação à novas tecnologias, recomposição de recursos humanos, infraestrutura e melhoria de condições de trabalho das forças policiais.



“Já contratamos o banco biométrico de identificação civil e criminal, além disso estamos avançando também no banco de perfis balísticos, com aquisição do microcomparador balístico, em parceria com o Ministério da Justiça. Além disso, 76 novos peritos criminais foram incorporados ao efetivo. Nosso Centro Integrado de Polícia Técnico e Científica será o mais moderno do Brasil. Um projeto construído com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com investimento do Governo do Estado da ordem de R$ 56 milhões”, explicou Duboc, que atua também como secretário-executivo do Programa Estado Presente.



Investimentos na assistência social

Também durante o evento, o governador Renato Casagrande anunciou o repasse dos recursos financeiro para reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Padre Gabriel, e para a implantação do projeto Compra Direta de Alimentos (CDA) em Cariacica. O investimento total nessas ações é de R$ 540,5 mil.



A reforma do Cras possibilitará a melhoria da rede de proteção social do município de Cariacica, que poderá ofertar com melhor qualidade, atendimentos individualizados (ou em grupos) a indivíduos e famílias. Nestes atendimentos, as pessoas podem compartilhar questões diversas relativas ao seu dia-a-dia em família e na comunidade, a exemplo das suas dificuldades de relacionamento, de sobrevivência, dos cuidados com os filhos e até situações mais delicadas como violência doméstica.



Com a adesão do município ao CDA, 37 agricultores familiares serão beneficiados, com uma renda anual de até R$ 6,5 mil para cada família. O projeto consiste no repasse de recursos estaduais para que as prefeituras possam investir na aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar e na doação desses itens para a rede socioassistencial dos municípios. Em Cariacica, os alimentos serão direcionados para o Banco de Alimentos Josué Castro, que distribuirá cestas verdes para 300 famílias que são acompanhadas pelos Cras, Creas e entidades socioassistenciais.



“Esses novos investimentos surgem a partir do entendimento do agravamento da situação de vulnerabilidade social, causada pela crise econômica e ampliada pela pandemia. Os altos índices de desemprego e a volta do país ao mapa da fome são fatos que nos alertam para a necessidade dos investimentos na rede de proteção social do Espírito Santo”, ponderou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.