Casagrande convida Fabrício Petri para integrar o Governo

today21 de fevereiro de 2025 remove_red_eye144

O ex-prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, deverá integrar o governo de Renato Casagrande já no início da semana que se aproxima.

Petri, que é servidor do Ministério Público Estadual, foi cedido, vai assumir o cargo de Assessor Especial da Casa Civil e terá como uma de suas missões fortalecer a interlocução do Governo com os municípios.

No início da tarde desta sexta, 21, Fabrício divulgou um vídeo em sua rede social falando de sua satisfação em fazer parte da equipe de Casagrande.

Fabrício, que governou o município de Anchieta de 2017 a 2024, é do mesmo partido de Renato Casagrande (PSB).

“É com muita satisfação que recebo e aceito o convite para fazer parte da gestão do nosso Governador Renato Casagrande. Esse governo que é referência no âmbito nacional, não só em gestão fiscal mas também em tecnologia, inovação, desenvolvimento e qualidade de vida para o capixaba. Assumo a Assessoria Especial da Casa Civil com muita vontade de estar ajudando os municípios do nosso Estado em suas mais variadas demandas. Obrigado!!”, disse Petri.

A entrada de Fabrício no governo Casagrande, com a missão de estar próximo dos municípios, reforça ainda mais as especulações sobre sua possível candidatura a Assembleia Legislativa em 2026.