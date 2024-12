Casagrande entrega obra de urbanização da Lagoa do Meio, em Marataízes

today21 de dezembro de 2024 remove_red_eye45

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou na noite desta sexta-feira (20), as obras de urbanização e paisagismo da Lagoa do Meio, em Marataízes. Com um investimento de R$ 67 milhões, a iniciativa converteu uma área antes degradada em um equipamento público para lazer e prática esportiva, transformando a paisagem e a qualidade de vida da região.

Casagrande ressaltou a importância de obras que geram dignidade para a população: “tem obra pequena, mas que é o sonho de uma localidade e que gera qualidade de vida e dignidade às pessoas. A Lagoa do Meio foi um investimento de mais de R$ 65 milhões, que pegou uma área degradada, um local praticamente abandonado e transformou em um local lindo, para a prática do esporte, do lazer, para as famílias ocuparem. E quando a gente valoriza os lugares com obras de infraestrutura, o morador se anima a melhorar sua casa, a prefeitura melhora o entorno e acabamos atraindo turistas. E Marataízes é uma cidade turística, a nossa ‘pérola capixaba’, e essa obra é mais um equipamento para que as pessoas possam vir conhecer”, afirmou o governador.

O projeto contemplou a construção de calçadão, ciclovia e praças equipadas com academias funcionais e playgrounds. O mobiliário urbano inclui bicicletários, 111 bancos de concreto e madeira, além de 271 metros de guarda-corpo, proporcionando espaços de convivência e lazer para a comunidade.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, destacou que a conclusão dessa obra traz mais mobilidade e acessibilidade, além de contemplar a região com praças, calçadão, ciclovia, playgrounds e academia funcional, contribuindo significativamente para a revitalização urbana e paisagística do entorno da Lagoa do Meio.

“A obra é de grande importância para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento turístico de Marataízes, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com investimentos que promovam o bem-estar dos cidadãos capixabas”, disse o secretário.

Também estiveram presentes o prefeito de Marataízes, Tininho Batista; o deputado estadual, Tyago Hoffmann; e a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

fotos Helio Filho/Secom