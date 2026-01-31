Casagrande entrega obras e anuncia novos investimentos em Guarapari e Iconha

O governador Renato Casagrande cumpriu agenda também nesta sexta-feira (30) nos municípios de Guarapari e Iconha, onde inaugurou obras e autorizou novos investimentos nas áreas de mobilidade rural e urbana, abastecimento de água, esporte, saúde, educação e assistência social.

Guarapari

Em Guarapari, o governador inaugurou a pavimentação do trecho que liga a BR-101 às comunidades de São Cristóvão e Pau D’Óleo. A obra, com 7,38 quilômetros de extensão, recebeu investimento de R$ 13,5 milhões e integra o Programa Caminhos do Campo, executado pela Seag. A intervenção melhora o acesso às comunidades rurais, a segurança viária e o escoamento da produção agrícola.

Ainda no município foi inaugurado o novo reservatório de água tratada em Meaípe, com investimento de R$ 5,1 milhões. O equipamento reforça o sistema de abastecimento e beneficia diretamente os bairros de Meaípe e Enseada, atendendo mais de 16 mil moradores.

A agenda também incluiu a assinatura da ordem de serviço para a construção de um Campo Bom de Bola no bairro Ipiranga, com investimento de R$ 838 mil, por meio da Sesport. O espaço contará com campo society de grama sintética, iluminação e estrutura para projetos esportivos e sociais.

Iconha

No município de Iconha, na microrregião Caparaó, o governador entregou e autorizou um conjunto de obras voltadas à mobilidade, adaptação às mudanças climáticas e fortalecimento dos serviços públicos.

Entre as entregas está a pavimentação da estrada rural que liga as comunidades de Tocaia e Morro da Palha, com 2,5 quilômetros de extensão e investimento de R$ 4,3 milhões, dentro do Programa Caminhos do Campo. A obra melhora as condições de tráfego e o escoamento da produção rural.

Também foram inauguradas obras de contenção de encosta no Centro da cidade e pavimentações no distrito de Cachoeira do Meio, com investimentos de aproximadamente R$ 2,46 milhões, executados com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas.

Na área de trânsito, o Detran|ES entregou obras de recapeamento e sinalização viária, com investimentos superiores a R$ 4 milhões em vias urbanas do município.

A agenda em Iconha incluiu ainda a assinatura de repasses para a reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde, investimentos em educação infantil por meio do Funpaes e recursos para a construção e reforma de equipamentos da assistência social, somando mais de R$ 6,7 milhões em novos aportes.

fotos Hélio Filho/Secom