Casagrande faz entregas e anuncia novos investimentos em Anchieta

today22 de outubro de 2025 remove_red_eye41

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta quarta-feira (22), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tia Ireni Amaral, em Anchieta. A obra contou com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes). Durante a agenda, Casagrande anunciou novos investimentos nas áreas da Educação e da Saúde, incluindo a entrega da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Nova Anchieta.

“Inauguramos o CMEI Tia Ireni, que ficou lindo, oferecendo mais qualidade no ensino para as crianças que estão em uma das fases mais importantes de suas vidas. É fundamental garantirmos uma educação adequada para o futuro dessas crianças. Também entregamos a Unidade Básica de Saúde em Nova Anchieta. Assim como essa, estamos construindo mais de 100 unidades em todo o Espírito Santo”, afirmou o governador.

Casagrande destacou ainda os novos repasses de recursos assinados durante a agenda. “Quando temos um Estado organizado e com capacidade de investimento, conseguimos fazer parcerias que transformam a vida das pessoas. Em Anchieta, um município lindo e com um turismo pujante, é fundamental garantir estrutura para quem vive aqui. Quando se tem segurança pública atuante, uma saúde de qualidade e infraestrutura adequada, é possível atrair ainda mais turistas e gerar desenvolvimento”, ressaltou.

O novo CMEI Tia Ireni Amaral representa mais um avanço na ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil e reforça o compromisso do Estado com a melhoria da infraestrutura escolar nos municípios capixabas. A nova estrutura tem capacidade para atender 140 crianças, ampliando significativamente a oferta de vagas no município.

Com estrutura moderna, acessível e adequada às necessidades pedagógicas das crianças, a unidade conta com sete salas de aula com solário, brinquedoteca, laboratório de informática, lactário, sala de amamentação, consultório, refeitório, pátios coberto e descoberto, além de espaços administrativos e de apoio, como cozinha, lavanderia, sala dos professores e coordenação.

A iniciativa integra um conjunto de ações da Secretaria da Educação (Sedu) voltadas ao fortalecimento do regime de colaboração com os municípios e à garantia de uma educação pública de qualidade desde os primeiros anos escolares. Foram repassados cerca de R$ 4 milhões ao município para a execução da obra, além de mais de R$ 1 milhão para a aquisição de mobiliário.

Ainda durante a agenda, o governador assinou o repasse de recursos para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) Zuleika Flores Purificação. Com investimentos previstos de quase R$ 5 milhões, as intervenções incluem reforço estrutural, novas instalações elétricas e hidrossanitárias, climatização das salas, substituição do telhado e reforma da quadra poliesportiva, beneficiando alunos da creche e do Ensino Fundamental.

Mais investimentos

O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço também realizaram a entrega da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Nova Anchieta, que integra as ações do Plano Decenal APS +10, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (Sesa).

A UBS foi projetada para abrigar duas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), ampliando o acesso da população a serviços de prevenção, diagnóstico e acompanhamento contínuo. Ao todo, foram investidos R$ 2,66 milhões na construção da unidade.

O Plano APS +10 é uma política pública com continuidade e visão de futuro. O objetivo é que todas as cidades que aderiram ao programa contem com unidades de saúde modernas, acolhedoras e bem equipadas, capazes de oferecer atendimento de qualidade para quem mais precisa.

Também foi assinado o repasse de recursos para a construção de um moderno Centro de Reabilitação, que vai atender tanto a população local quanto moradores de municípios vizinhos. O equipamento será referência no atendimento de pacientes com necessidades de reabilitação física e neurológica na região. A obra será executada em três parcelas: R$ 2,5 milhões em 2025, R$ 1,7 milhão em julho de 2026 e o mesmo valor em novembro de 2026, com previsão de conclusão até setembro de 2027.

Entre os principais beneficiados estarão idosos com limitações de mobilidade, pessoas com sequelas de acidentes ou doenças crônicas e crianças com necessidades especiais. A expectativa é reduzir deslocamentos longos, ampliando o acesso a tratamentos de qualidade e fortalecendo a rede de saúde regional.

A unidade contará com serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e outros atendimentos essenciais para a recuperação de pacientes com sequelas de acidentes, doenças crônicas e condições motoras ou cognitivas.

A superintendente estadual de Saúde da Região Sul, Samilla Figueira, enfatizou a importância dos novos investimentos para a população: “Cada entrega como essa representa mais acesso, mais dignidade e mais cuidado. Estamos fortalecendo a rede pública e levando os serviços de saúde para mais perto de quem precisa. É um ganho real na qualidade de vida das pessoas.”

foto Hélio Filho/Secom