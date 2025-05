Casagrande inaugura obras de recapeamento de rodovias rurais em Guarapari

O Governo do Estado inaugurou, nessa quarta-feira (7), o recapeamento de duas importantes rodovias rurais de Guarapari, que formam a região conhecida no município como Rota da Ferradura. As obras fazem parte do Programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e têm como objetivo melhorar a mobilidade, a segurança viária e as condições de escoamento da produção rural.

Um dos trechos revitalizados é o que dá acesso à comunidade de Buenos Aires, com três quilômetros de extensão e investimento de R$ 1,4 milhão. O outro trecho dá acesso à localidade de Jabuti, com 8,5 quilômetros de extensão e aporte de R$ 4,3 milhões, e também integra a malha viária rural do município e conecta localidades estratégicas do interior de Guarapari.

A solenidade de entrega contou com a presença do governador Renato Casagrande; do vice-governador Ricardo Ferraço; do prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges; do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli; além de lideranças locais e produtores da região.

“Estamos entregando dois recapeamentos para essa região linda de Guarapari. Buenos Aires tem crescido muito com restaurantes, bares, cervejarias e pousadas. Esse é um cantinho que está sendo descoberto e que vem encantando quem vem aqui. Como sempre digo, a gente faz obras para tratar bem quem vive aqui e consequentemente, a gente atrair turistas. As vias pavimentadas vão trazer mais dignidade aos moradores e aos empreendedores, fomentando a economia dessa linda região”, afirmou o governador.

Para o secretário da Agricultura, as obras representam também um avanço importante para fortalecer a infraestrutura rural. “A nova pavimentação garante que o produtor tenha condições adequadas para trabalhar, transportar sua produção e acessar os serviços essenciais. O Programa Caminhos do Campo reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento do interior, com ações concretas que geram impactos positivos na economia e na qualidade de vida da população rural”, destacou Enio Bergoli.

As intervenções incluem recapeamento asfáltico e implantação de nova sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança e eficiência no tráfego local. As melhorias fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 72 milhões anunciado em dezembro de 2024 pelo Governo do Estado, voltado à recuperação de 19 trechos de estradas rurais em 17 municípios capixabas, totalizando 33 quilômetros de obras em andamento em quatro rodovias.



imagens galeria: divulgação Seag e Mateus Fonseca/Gov (solenidade)