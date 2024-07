Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em Pinheiros

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (19), em Pinheiros, na microrregião Nordeste, para realizar a inauguração de obras e anunciar novos investimentos. Foram entregues o novo Centro Comercial Horto das Perobas, a pavimentação do trecho da Rodovia ES-137 entre São João do Sobrado e o Morro do Oratório (Boa Esperança), a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Domiciano e o Campo Bom de Bola do Assentamento Nova Vitória.

“Por onde a gente anda tem obra do Governo do Estado, sempre em parceria com as prefeituras. Hoje é um dia de grandes entregas, como a do Centro Comercial que também é rodoviária. Esse espaço ficou lindo e vai atender muito bem a população de Pinheiros. Estamos fazendo a construção da nova sede da Polícia Militar e autorizamos a contratação do Contorno de Pinheiro, que vai ajudar a toda região. Somente um Estado organizado consegue fazer tantos investimentos como realizamos em todos os municípios capixabas”, afirmou o governador.

Durante a agenda, Casagrande inaugurou as obras de construção do Centro Comercial Horto das Perobas, no Centro do município, com investimento de R$ 3,1 milhões. O novo equipamento público deve beneficiar cerca de 27 mil habitantes.

O governador também inaugurou as obras e serviços de pavimentação na Rodovia ES-137. Foi realizado o revestimento primário em Revsol no trecho com 14 quilômetros de extensão entre São João do Sobrado, em Pinheiros, até o Morro do Oratório, em Boa Esperança. As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 2,3 milhões.

Ainda no município, Casagrande fez uma visita técnica às obras de construção da 19ª Companhia de Polícia Militar e de novos equipamentos esportivos. “Além dessa visita, estamos fazendo a entrega da pavimentação da ES-137. Quem passa por aqui já percebe a diferença que um investimento desse faz na vida das pessoas. Impulsiona o desenvolvimento econômico da região, facilita o transporte de mercadorias agrícolas e melhora a segurança viária dos usuários”, destacou o diretor presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Foi inaugurada ainda a nova Unidade Básica de Saúde no bairro Domiciano, que faz parte do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10, da Secretaria da Saúde (Sesa). Além da UBS em Domiciano, está em construção na cidade a UBS de Vila Nova, também viabilizada pelo Plano. Os projetos arquitetônicos das UBS são baseados em modelo próprio do município.

As duas unidades têm investimento da ordem de R$ 2,2 milhão e cada uma contará com uma equipe de Estratégia de Saúde da Família para atender a população do território onde estão instaladas. O Plano Decenal APS+10 (Portaria Sesa nº 075-R, de 10 de maio de 2022) visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mais humanizados, acolhedores e resolutivos, por meio da elaboração de ações e programas para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). Ao todo, 52 municípios estão sendo contemplados com repasse de recursos para construção de 110 novas unidades básicas de Saúde em todo o Espírito Santo.

Casagrande também realizou a inauguração do Campo Bom de Bola do Assentamento Nova Vitória. A obra realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), tem investimento de R$ 835 mil.

Também estiveram presentes o prefeito de Pinheiros, Arnóbio Pinheiro, além dos secretários de Estado, Miguel Duarte (Saúde) e Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo).