Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em São Mateus

today20 de novembro de 2024 remove_red_eye56

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta quarta-feira (20), a transferência simbólica da Capital do Espírito Santo para o município de São Mateus, em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra. O ato está previsto na Lei Estadual nº 8.790/2007 e pela primeira vez é um feriado nacional. Casagrande também participou da inauguração de diversas obras e anunciou novos investimentos. São mais de meio bilhão de reais em ações no município mateense.

“Todo dia 20 de novembro viemos à São Mateus para fazer a transferência simbólica da Capital do Estado. Pelo antigo porto da cidade chegaram as pessoas escravizadas da África. Por isso, devemos preservar a história para que isso nunca mais aconteça. Além dessa justa homenagem, o importante são as ações no dia a dia e a luta pelos direitos da pessoa negra. Para que possamos garantir a igualdade de fato para todos”, afirmou o governador.

Casagrande também destacou os investimentos em São Mateus, que é o oitavo município mais antigo do Brasil e sétimo mais populoso do Estado. “Estamos investindo mais de meio bilhão de reais, fazendo uma verdadeira transformação na cidade. Demos a ordem de serviço para o Contorno de São Mateus, assinamos o contrato da macrodrenagem de Guriri e autorizamos o início da reforma de duas escolas estaduais. Inauguramos ainda mais um campo Bom de Bola, além de obras de pavimentação e drenagem de vias públicas e de perfuração de poço artesiano”, listou.

Uma das grandes ações do Governo do Estado na área de mobilidade será a implantação da Rodovia ES-318, também chamada de Contorno de São Mateus. A nova rodovia terá mais de 24 quilômetros de extensão, com investimento da ordem de R$ 165 milhões e prazo de 35 meses para sua execução. A ES-318 vai do entroncamento da BR-101 ao entroncamento à ES-315, seguindo até o entroncamento da ES-010 e indo até o binário de Guriri. O projeto será feito em etapas e terá ainda a construção de duas pontes sobre o rio Mariricu.

As obras do Contorno de São Mateus serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O órgão também vai realizar os serviços de recuperação e construção de nova ponte sobre o Rio Preto, na Rodovia ES-010, no trecho São Mateus x Guriri. Nesta ação, o investimento estadual será de R$ 3,3 milhões e o prazo de conclusão das intervenções é de 15 meses.

Também foi assinada a Ordem de Serviço para contratação de projetos executivos e obras de macrodrenagem e pavimentação do Balneário de Guriri. As intervenções contemplam nove quilômetros de drenagem com trabalhos concentrados em galerias simples, duplas e triplas, além da pavimentação por cima da macrodrenagem, com calçada cidadã e várias outras frentes de serviços. O valor estimado do investimento é superior a R$ 340 milhões, com prazo de 43 meses de execução.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande autorizou o início das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr Emilio Roberto Zanotti e da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ceciliano Abel de Almeida. O investimento somado chega a R$ 33 milhões nas duas unidades escolares. Estão previstas a reforma e a reconstrução das escolas, incluindo, um novo bloco educacional com salas de aula, laboratório, auditório, cozinha, pátio coberto com sistemas atualizados de instalações elétricas, rede de telefonia, lógica, redes hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio e urbanização externa.

Foram anunciadas obras de construção de ciclovia, calçada cidadã, canteiros verdes em diversas ruas, construção de passarelas de madeira acessíveis e perfuração de poços artesianos com fornecimento de materiais, equipamentos e instalações destinados à captação de água, no bairro Balneário de Guriri. Ao todo, o investimento é de R$ 8,2 milhões, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Inaugurações

A agenda em São Mateus também foi marcada pela inauguração de obras e de novos equipamentos públicos. Com recursos provenientes do Fundo Cidades, foram entregues à população mateense a pavimentação e drenagem de vias públicas e a perfuração de poço artesiano, beneficiando cerca de cinco mil habitantes. O investimento nas ações foi de R$ 7,1 milhões, por meio da Secretaria do Governo (SEG).

No bairro Liberdade, a Prefeitura Municipal, com recursos do Fundo Cidades, executou as obras de pavimentação e drenagem de 11 vias públicas, totalizando aproximadamente 3,32 quilômetros. As intervenções vão beneficiar a população com significativa melhoria na mobilidade urbana, com melhoria do piso de rolamento de veículos e eliminação de risco de alagamentos.

Outra obra entregue foi a de perfuração de poço artesiano para beneficiar moradores dos bairros Itauninhas e São Geraldo, com bombeamento de água durante 20 horas/dia. Antes da execução das obras, os moradores precisavam utilizar água proveniente do poço existente em Nova Lima, que era transportada com uso de caminhão pipa.

Caberá ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Mateus interligar a rede local ao poço, que com sua execução permitirá fornecimento constante de água, minimizando os problemas de escassez, especialmente em períodos de seca prolongada e proporcionando à população melhorias nas condições de higiene e saúde.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, explica que, somente com recursos do Fundo Cidades 2022 e do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, lançado em 2023, foram investidos diretamente no município quase R$ 59 milhões. “Esse valor envolve também a obra de recuperação de acesso urbano e estabilização de encosta com revestimento, drenagem e contenção na Ladeira do Besouro, ainda em execução”, completou.

Ainda em São Mateus, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), inaugurou um novo campo de futebol no bairro Guriri, em um investimento de R$ 1,61 milhão.

O campo, que conta com grama natural, foi cercado com alambrado e possui uma série de melhorias, como uma sala administrativa, vestiários cobertos por telhado de fibrocimento, banheiro adaptado para Pessoas com Deficiência (PNE), calçada com rampa de acesso e estacionamento. Além disso, a área conta com três degraus de arquibancada e pavimentação padrão com calçamento nas ruas e canteiros.

Em paralelo à entrega do novo campo, o Governo do Estado também realizou a entrega de três academias populares e três tratores cortadores de grama ao município pelas conquistas da terceira e da quarta colocação no Campeonato Quilombola, com as equipes do São Cristóvão e São Jorge, respectivamente, e do vice-campeonato da Copa Sesport (categoria feminina). As premiações somam um investimento de R$ 231 mil.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES