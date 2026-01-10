Casagrande inaugura obras viárias e anuncia novos investimentos em Anchieta

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, inaugurou nesta sexta-feira (09) as obras de restauração da Rodovia ES-146, no trecho que liga o município de Anchieta à comunidade de Jabaquara. A agenda também contou com a entrega de obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas e da reforma do Posto de Atendimento Veicular (PAV) do Detran|ES, além do anúncio de novos investimentos para o município.

Durante a solenidade, Casagrande destacou a importância das intervenções para o desenvolvimento das comunidades.

“É bom ver os investimentos saindo do papel e se tornando realidade, como essa estrada de Anchieta a Jabaquara. Pois são sonhos que essa comunidade tinha e agora estamos tornando realidade. Assim como fizemos aqui estamos realizando muitas ações em todos os outros 77 municípios capixabas. Antigamente nos orgulhávamos de ter obras nos 78 municípios. Agora, temos orgulho de ter obras em quase todas as comunidades do Estado. Isso só é possível com organização e uma vontade enorme de mudar a vida dos capixabas”, afirmou o governador.

Um dos principais destaques foi a entrega da restauração da Rodovia ES-146, no trecho entre o entroncamento da ES-060, no Trevo de Ubu, e a BR-101, em Jabaquara. A obra, executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), contemplou 18,12 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 27,69 milhões. As intervenções incluíram recuperação do pavimento, revitalização da sinalização horizontal e vertical, implantação de dispositivos de segurança viária e melhorias em trechos urbanos.

Ainda na área de infraestrutura, o governador assinou a Ordem de Serviço para a pavimentação em blocos de concreto de um trecho de 2,9 quilômetros da Rodovia ES-164, que dá acesso ao bairro Chapada do A, em Anchieta. O investimento é de R$ 3,88 milhões, com execução a cargo do DER-ES.

Na área de mobilidade e serviços, foi entregue a reforma e ampliação do Posto de Atendimento Veicular (PAV) do Detran|ES no município, com investimento de R$ 184 mil. Também foram concluídas obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária em vias urbanas, totalizando R$ 6,18 milhões, por meio do programa Pavimenta Detran|ES.

A agenda incluiu ainda a assinatura da ordem de serviço para a construção do Campo Bom de Bola na comunidade de Belo Horizonte, com investimento de R$ 838 mil. O espaço contará com campo de futebol society em gramado sintético, iluminação, drenagem e estrutura de apoio para atividades esportivas e projetos sociais.

Encerrando a programação, o governador visitou as obras de reurbanização da Orla de Ubu, que abrangem pavimentação, drenagem, construção de calçadão, implantação de quiosques, estruturas de apoio e melhorias voltadas ao turismo e à convivência urbana.

Somadas, as obras entregues em Anchieta totalizam R$ 34,06 milhões. Já os novos anúncios e ordens de serviço representam R$ 4,71 milhões, elevando o volume total de investimentos no município para R$ 38,78 milhões.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES