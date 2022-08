Casagrande inicia encontros regionais para construção do plano de governo 2023-2026

O pré-candidato ao Governo do Estado, Renato Casagrande, foi recebido por mais de mil pessoas em São Mateus, nesta quarta-feira (3). A cidade foi a primeira a receber a série de encontros regionais com o objetivo de apresentar as diretrizes do Plano de Governo 2023-2026 e discutir as demandas dos cidadãos. No evento, Casagrande apresentou o planejamento para continuar no caminho de um Espírito Santo mais justo, sustentável, inovador, desenvolvido regionalmente e competitivo.

“Fizemos muitas coisas em todos os municípios do Estado nesses três anos e meio, e queremos ouvir as pessoas para construir o nosso Programa de Governo. Este plano, que será registrado na Justiça Eleitoral, vai dizer o que desejamos construir para nosso Estado nos próximos quatro anos. Nosso objetivo é continuar os investimentos para seguir como um Estado transparente, eficiente na máquina pública, que enfrenta os desafios da segurança pública e se dedica para seguir com a melhor educação do país, além de aproximar ainda mais a saúde de todos os capixabas”, declarou Casagrande.

O primeiro compromisso reuniu moradores, representantes e lideranças de 14 municípios da Região Norte do Estado: Pedro Canário, Conceição da Barra, Ponto Belo, Mucurici, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, Sooretama, Jaguaré, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Mantenópolis e Vila Pavão.

“Estamos iniciando uma sequência de quatro reuniões em São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha. Mas o foco não fica nas sedes dos municípios, nós queremos um Governo presente em todas as comunidades”, destacou o pré-candidato.

A população levou ao encontro propostas de escolas nas comunidades do interior, crédito fundiário, investimentos na agricultura, incentivo ao esporte, pavimentação de rodovias, infraestrutura urbana e cultura. Todas as propostas foram recebidas para a construção do Plano de Governo que será registrado na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Com esses encontros, Casagrande busca aprofundar o diálogo com a população sobre as temáticas mais relevantes para o desenvolvimento de cada região, levando em consideração demandas específicas para o crescimento equilibrado dentro das diretrizes apontadas pelo Plano de Governo 2023-2026.

O prefeito da cidade anfitriã do primeiro encontro, Daniel Santana, também destacou os investimentos de Casagrande não só no município, mas em todas as cidades do Estado. “Renato Casagrande é uma inspiração e um líder. Hoje os 78 municípios estão recebendo investimentos recordes. Ninguém investiu tanto como Casagrande está investindo. A população de São Mateus tem orgulho de estar ao lado do Casagrande”, disse.

Também estiveram presentes os prefeitos Elias Dal Col (Ecoporanga), Mateusinho (Conceição da Barra), Marcos Guerra (Jaguaré), André Sampaio (Montanha), André Fagundes (Nova Venecia), Bolinha (Vila Pavão), Bruno Araújo (Pedro Canário), Alessandro Broedel (Sooretama), Jaiminho (Ponto Belo), Atanael (Mucurici) e Fernanda Milanese (Boa Esperança); o deputado federal Paulo Foletto; o deputado estadual Freitas; o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias Mario Louzada (Agricultura) e Daniel Cerqueira (Instituto Jones dos Santos Neves); Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES; vereadores e lideranças de toda região.

Próximo encontro

O segundo encontro já está marcado e vai examinar, em conjunto com a população, novos desafios e potencialidades da região Noroeste. O evento acontece nesta quinta-feira (4), em Colatina, às 17h, no Colégio Marista, na Av. Champagnat. No encontro também discutem o aperfeiçoamento do planejamento na região, as cidades de Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu, Baixo Guandu, Alto Rio Novo, Pancas, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg e Marilândia.