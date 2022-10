ELEIÇÕES 2022 | Casagrande recebe apoio de 73 prefeitos no segundo turno

6 de outubro de 2022

O candidato à reeleição ao Governo do Estado, Renato Casagrande (PSB-40), recebeu apoio de 73 prefeitos para o segundo turno das eleições estaduais. A reunião aconteceu na manhã de quarta-feira (5), em Vitória, e contou com a presença de 67 mandatários. Outros seis não puderam comparecer, mas enviaram representantes.

Também esteve presente no evento a Senadora Rose de Freitas; os deputados eleitos, o federal Gilson Daniel e o estadual, Tyago Hoffmann; o deputado estadual Emílio Mameri e o ex-secretário de segurança e suplente a deputado federal, Coronel Ramalho.

Euclerio Sampaio, prefeito de Cariacica:

“Fiz uma postagem dizendo que sou Bolsonaro e Casagrande. Só temos um candidato para pedir voto agora e não podemos errar. Nós, gestores, vamos perder muito se o Casagrande não continuar. Se quisermos continuar com investimentos para nossos cidadãos, temos que ir de 40 no segundo turno”.

Sérgio Vidigal, prefeito de Serra:

“Cada um de nós tem que fazer uma reflexão. Esquecer a política nacional, que eles discutam para lá, e se aqui não for com o Casagrande, será muito ruim. Todos nós, que somos gestores, temos que ter amor ao nosso Estado e à nossa cidade. Cada prefeito aqui é o Renato Casagrande em sua cidade, pois como nós gostamos de dizer, o governador é o segundo prefeito de cada cidade”.

Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha:

“Há um ano e nove meses tenho falado dos investimentos do governador Casagrande em Vila Velha, investimentos históricos que a cidade nunca viu. Por isso, precisamos da reeleição do nosso governador, para que possamos seguir com investimentos que fazem a diferença para o cidadão”.

Enivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco:

“Não podemos ficar criando situação nacional aqui. Temos que votar no Casagrande, pois é o melhor para o Estado. Para presidente vota em quem quiser”.

Rose de Freitas, Senadora:

“Os prefeitos têm que olhar para seu município, pelos interesses da sua população e lutar por quem levou recursos, que foi o nosso governador Casagrande. A bandeira do Espírito Santo é o símbolo de um candidato, é o símbolo do candidato que mais investiu neste Estado, é símbolo de Renato Casagrande. Vamos sair daqui e brigar por cada voto. A eleição do senado acabou e agora somos todos Casagrande.

Ricardo Ferraço, candidato a vice-governador:

“600 mil capixabas não se sentiram estimulados a exercer seu voto e precisamos estimular essas pessoas a irem votar, explicando como está o Espírito Santo nesses quatro anos e a importância da continuidade deste projeto. Foram realizados investimentos robustos em todos as cidades e existe uma possibilidade real desses investimentos pararem. O Estado viveu uma época mergulhada em uma crise em que era desmoralizado, trouxe muito prejuízo, dor e vergonha. Nosso Estado frequentava as páginas policiais e superamos isso com muito esforço”.

Renato Casagrande, governador e candidato à reeleição:

“Minha palavra é de agradecimento ao apoio que recebi nessas eleições. Nesta hora, precisamos olhar para o projeto local. Não fiz ataques a nenhum candidato, mas sou governador deste Estado, e serei novamente um governador que dialoga bem com qualquer presidente que for eleito. Dialoguei bem com todos os ministros de Bolsonaro, sempre coloquei nossa equipe à disposição, recebi o vice-presidente e fui recebido no Palácio do Planalto pelo Presidente. Não importa quem vencer, vou seguir dialogando bem. No primeiro turno tivemos tarefas múltiplas, mas agora no segundo turno temos uma tarefa única que é reeleger nosso projeto, pois não podemos deixar aquela bagunça voltar. Nós temos capacidade de continuar crescendo institucionalmente. Somos uma referência para o Brasil e não podemos retroceder. Os investimentos nos municípios não irão sofrer paralisação comigo. As obras continuam em execução até dia 31 de dezembro e daremos continuidade. Tenho convicção que nosso projeto é o melhor para o Estado e para o Brasil”.

