Casagrande vai distribuir uniformes a 200 mil alunos após proposta de Gandini

14 de maio de 2025

Medida é anunciada após sugestão do deputado estadual Fabrício Gandini, autor de projeto apresentado em 2023; kits terão camisetas, calça e bermuda

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta semana que o governo do Estado vai fornecer gratuitamente uniformes escolares para os mais de 200 mil alunos da rede estadual a partir de 2026. A iniciativa atende a uma sugestão do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que apresentou o Projeto de Lei 356/2023 com o objetivo de garantir o acesso gratuito a uniformes para estudantes do ensino médio.

A proposta de Gandini teve como motivação reduzir desigualdades sociais e combater a evasão escolar. “Essa medida garante dignidade e pertencimento aos alunos, além de contribuir com a segurança e padronização das escolas. É uma vitória da educação capixaba e das famílias que mais precisam”, destaca o parlamentar, que é membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Com a decisão do governo, todos os estudantes da rede estadual receberão dois kits com camisetas, calça e bermuda de tactel. Os modelos dos uniformes estão sendo escolhidos por meio de votação on-line no site da Secretaria de Estado da Educação (www.sedu.es.gov.br), aberta até o dia 26 de maio.

Hoje, os alunos precisam comprar seus uniformes, que chegam a custar até R$ 45 por peça. A padronização dos uniformes, com exceção do nome de cada escola nas costas da camiseta, visa democratizar o acesso e reforçar o sentimento de unidade entre os estudantes.

Gandini também é autor de outras iniciativas voltadas à permanência dos alunos na escola. Ainda no início da legislatura, ele apresentou emenda que dobrou o valor da Bolsa-Estudante, de R$ 400 para R$ 800, beneficiando alunos do 4º ano do ensino médio.

A previsão é de que os novos uniformes comecem a ser distribuídos às escolas no início de 2026, entre os meses de janeiro e fevereiro.

créditos Gleberson Nascimento