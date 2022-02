Casal é preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico em Piúma

Um casal de 33 e 44 anos foi preso em flagrante, nessa terça-feira (08), em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no bairro Itaputanga, em Piúma. O mesmo casal é investigado ainda pelo crime de corrupção de menores. Durante as diligências, foram apreendidos 16 pinos de cocaína, uma pequena quantidade de substância em pó em um recipiente plástico e um caderno.



As investigações tiveram início, na última quinta-feira (03), com o intuito de coibir o tráfico de drogas na cidade de Piúma. De acordo com a titular da DP de Piúma, delegada Rosane de Souza Cysneiros, os suspeitos não ofereceram resistência no momento da prisão. “O homem estava em casa e nos acompanhou durante as buscas. Já a sua namorada chegou em seguida, ciente do mandado de busca e apreensão e, após o encontro dos entorpecentes, conduzimos os dois para a delegacia”, explicou.



Ainda segundo a delegada, o investigado de 44 anos já tinha passagem por furto e roubo qualificado nas cidades de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim. Já a namorada dele, de 33 anos, tem passagem por roubo em Cachoeiro de Itapemirim.



O casal foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e a mulher para o presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim, ambos ficando à disposição da Justiça.



por Brenda Corti, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)