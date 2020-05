Castelhanos: obras avançam e dão novo visual ao balneário

today27 de Maio de 2020 remove_red_eye14

As obras seguem em ritmo contínuo no balneário de Castelhanos, em Anchieta, para revitalização total da orla. No momento estão sendo edificados os primeiros três módulos, contendo seis quiosques, ou seja, a metade dos que serão construídos na orla. Nesta etapa também será finalizada a construção do muro de contenção e da ciclovia.

De acordo com o secretario municipal de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, a obra já cumpriu mais de 60% do cronograma previsto. “Estamos caminhando para o fim da obra, depois da construção dos novos quiosques e do muro, serão iniciados os serviços de iluminação, calçadão, paisagismo e sinalização viária”, disse.

Ontem (26) Abrantes e o prefeito Fabrício Petri foram fazer uma vistoria no local e conferir o andamento dos serviços. A obra está sendo executada com recursos oriundos da celebração de um convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta. Serão investidos R$ 4.854.238,83. A Empresa responsável é a RR Costa Construções, que tem até setembro deste ano para concluir o serviço.

Para a moradora e presidente da Associação Castelhanos em Ação, Kênia Mota, o projeto é muito bonito e moderno e irá dar maior visibilidade ao balneário. “As melhorias já têm atraindo novos empreendimentos para Castelhanos. A expectativa para ver tudo pronto é grande entre a comunidade e turistas que visitam o balneário”, comenta a empreendedora, que acredita no aumento de frequentadores da praia após conclusão das obras.

A urbanização inclui ampliação do calçadão, que passará a ter 770 metros, pavimentação e drenagem da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada e as castanheiras serão mantidas.

O prefeito Fabrício Petri vê a obra como fundamental para o desenvolvimento de Castelhanos. “Além de desenvolvimento, a urbanização irá possibilitar que a praia fique ainda mais bonita e conhecida, atraindo mais turistas. A nova infraestrutura também irá trazer mais comodidade para nossos moradores”, ressalta.

Mais orlas revitalizadas

Além de Castelhanos, a Prefeitura está revitalizando a orla da Praia Central, com reconstrução do calçadão e de um muro de contenção da maré na altura do bairro Vila Samarco. Também foram revitalizadas no ano passado as orlas das praias de Inhaúma e Parati.

Está em licitação a obra para revitalização da orla da Praia Costa Azul, em Iriri. O recurso foi conquistado com o governo do Estado. A prefeitura também está finalizando um projeto de revitalização para a praia de Ubu.